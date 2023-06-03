Президент МКЧХ сиділа чорного кольору: Єрмак про відвертість дружини Редіса щодо тортур

Керівниця Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Мір’яна Сполярич-Еггер після розмови з українськими захисниками, які повернулися з полону росіян та їх близькими не змінила ставлення організації МКЧХ до українських військовополонених.

Про це розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак у проєкті Дмитра Комарова “Рік. За кадром. Офіс Президента“.

Єрмак згадав ситуацію, коли очільниця МКЧХ намагалась потрапити на візит до Офісу президента.

– Вона (президент МКЧХ, – Ред.) сиділа тут і я їй сказав, що у вас є можливість показати, що ви організація, яка робить те, для чого була створена. Я її не попереджав і під час зустрічі сказав: “А зараз наша зустріч зміниться і я хочу, щоб до неї долучилися три дівчини”. І з цих дверей без попередження вийшли – Мар’яна Мамонова, сестра Волини і дружина Прокопенка (бійця із позивним Редіса). Вони зайшли. Сіли тут. І годину, не підбираючи слів, розповідали про жахи полону. Президент МКЧХ сиділа із представником України просто “чорного кольору”, – розповів керівник ОПУ.

Єрмак назвав такий спосіб неформальних переговорів з представниками МКЧХ “терапією правди”.

Він додав, що після цієї розмови представники МКЧХ “жодним чином жодного разу вони не потрапили до жодного нашого полоненого. Вони нам розповідають, що не можуть потрапити, тому що росіяни не дають дозволу”.

– Навіть не вибираючи висловів, я спитав, а якби це було під час Другої світової війни, і ви у Гітлера питаєте, що ви не можете потрапити до Освенцима, що б ви мені відповіли?! Вони туплять очі, мовчать, починають розповідати про мандати і таке інше, – додав Єрмак.

Керівник Офісу президента каже, що в день, коли відбувався обмін захисників Азовсталі на держзрадника Віктора Медведчука, багато чого “пішло не так” і обмін міг зірватися.

За його словами, обмін в Туреччині стався можливим лише тоді, коли офіційний Київ впевнився, що з боку РФ привезли українських командирів, які боронили Маріуполь і Азовсталь.

Єрмак додав, що для України сьогодні є пріоритетним обмін у форматі “всіх на всіх”, але наразі зробити це буде дуже непросто.

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