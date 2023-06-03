Ревизия укрытий по Украине: из 4,8 тыс. проверенных закрыты были 252 — Клименко

По состоянию на 3 июня в Украине проверили более 4 800 укрытий, из которых 252 объекта гражданской защиты были закрыты, а 893 — вообще непригодными к использованию.

— Все нарушения зафиксированы. Составленные акты переданы ответственным органам для устранения недостатков, — сообщил глава МВД Игорь Клименко.

По его словам, сейчас более 5,3 тыс. спасателей, полицейских и представителей местных органов исполнительной власти проводят ревизии бомбоубежищ на территории Украины, и они будут продолжаться в дальнейшем.

Ночью 1 июня РФ в результате ракетного удара по Киеву погибли три человека, в том числе 9-летняя девочка. Это произошло, когда во время воздушной тревоги они пытались попасть в укрытие поликлиники Деснянского района, двери которого оказались закрытыми.

По данному факту было начато уголовное производство. Трем должностным лицам райадминистрации и охраннику медучреждения сообщено о подозрении. Они были задержаны в рамках расследования трагических последствий из-за недопуска граждан в укрытие.

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