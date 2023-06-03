Ревізія укриттів по Україні: з 4,8 тис. перевірених зачинені були 252 – Клименко

Станом на 3 червня в Україні перевірили понад 4 800 укриттів, з яких 252 об’єкти цивільного захисту були зачинені, а 893 – взагалі непридатними до використання.

– Усі порушення зафіксовані. Складені акти передані відповідальним органам для усунення недоліків, – повідомив глава МВС Ігор Клименко.

За його словами, наразі більше 5,3 тис. рятувальників, поліцейських та представників місцевих органів виконавчої влади проводять ревізії бомбосховищ на території України, і вони триватимуть надалі.

Вночі 1 червня РФ внаслідок ракетного удару по Києву загинули троє людей, зокрема 9-річна дівчинка. Це сталося, коли під час повітряної тривоги вони намагалися потрапити до укриття поліклініки Деснянського району, двері якого виявилися зачиненими.

За цим фактом було розпочато кримінальне провадження. Трьом посадовцям райадміністрації та охоронцю медзакладу повідомлено про підозру. Вони були затримані в рамках розслідування трагічних наслідків через недопуск громадян в укриття.

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