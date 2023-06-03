Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Застрелив спочатку дружину, потім коханця: що відомо про стрілянину в Одесі
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Бомбосховища Києва: де шукати укриття в разі надзвичайної ситуації
Насильство над 11-річною на Київщині: групі підлітків обрали запобіжні заходи
Звідки РФ атакує територію України – карта ворожих аеродромів
Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Ревізія укриттів по Україні: з 4,8 тис. перевірених зачинені були 252 – Клименко

Укриття

Станом на 3 червня в Україні перевірили понад 4 800 укриттів, з яких 252 об’єкти цивільного захисту були зачинені, а 893 – взагалі непридатними до використання.

– Усі порушення зафіксовані. Складені акти передані відповідальним органам для усунення недоліків, – повідомив глава МВС Ігор Клименко.

За його словами, наразі більше 5,3 тис. рятувальників, поліцейських та представників місцевих органів виконавчої влади проводять ревізії бомбосховищ на території України, і вони триватимуть надалі.

Вночі 1 червня РФ внаслідок ракетного удару по Києву загинули троє людей, зокрема 9-річна дівчинка. Це сталося, коли під час повітряної тривоги вони намагалися потрапити до укриття поліклініки Деснянського району, двері якого виявилися зачиненими.

За цим фактом було розпочато кримінальне провадження. Трьом посадовцям райадміністрації та охоронцю медзакладу повідомлено про підозру. Вони були затримані в рамках розслідування трагічних наслідків через недопуск громадян в укриття.

Ігор Клименко, бомбосховище, Війна в Україні, МВС
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Між Україною і РФ немає спірних територій, щоб проводити референдум: МЗС про “мирний план” Індонезії
Ревізія укриттів по Україні: з 4,8 тис. перевірених зачинені були 252 – Клименко
Спланували подальші дії: Сирський відвідав воїнів на передовій поблизу Бахмута
Олександр Сирський
У Білорусі лишилося дуже мало військових РФ: Демченко про ймовірність вторгнення
Кордон України
Розвідка Британії оцінила боєздатність російських десантників у Бахмуті
Ревізія укриттів по Україні: з 4,8 тис. перевірених зачинені були 252 – Клименко
Україна готова до контрнаступу – Зеленський
Володимир Зеленський
Відео
Кожен виїзд – від 10 ліквідованих окупантів: як працюють наші танкісти на передовій

На фронті разом зі штурмовими бригадами піхотинців атакують ворожі позиції також і танкісти. За підтримки аеророзвідки українські вояки знищують позиції рашистів прямим наводенням. Б’ють ворога трофейною технікою, яку забрали у окупантів на Харківщині.

Владислав Круглов
В Україні можуть прирівняти курсантів до військових-контрактників
Ревізія укриттів по Україні: з 4,8 тис. перевірених зачинені були 252 – Клименко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (2.06.2023)
Ревізія укриттів по Україні: з 4,8 тис. перевірених зачинені були 252 – Клименко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (2.06.2023)
Ревізія укриттів по Україні: з 4,8 тис. перевірених зачинені були 252 – Клименко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (2.06.2023)
Ревізія укриттів по Україні: з 4,8 тис. перевірених зачинені були 252 – Клименко
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь