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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Спланували подальші дії: Сирський відвідав воїнів на передовій поблизу Бахмута

Олександр Сирський

Командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський поїхав на позиції українських військ на Бахмутському напрямку. На передовій він провів нараду із командирами підрозділів.

Про це генерал розповів у своєму офіційному Telegram-каналі.

– Для мене важливо особисто бачити наших бійців на фронті. Чути їх проблеми і пропозиції з перших вуст. Спільно з командирами частин та підрозділів спланували подальші дії. Основний акцент, як завжди, на людях, – наголосив Сирський.

Він уточнив, що окупаційні війська РФ продовжують зазнавати значних втрат на Бахмутському напрямку. Українські воїни тримають оборону.

Під час поїздки на передову генерал вручив нагороди захисникам за їхню титанічну працю.

Як пояснювали в Міноборони України, ворог зараз контролює більшу частину Бахмута (Донецька область). Збройні сили України утримують околиці міста в південно-західній частині та фактично контролюють вхід у Бахмут.

Крім того, ЗСУ змогли просунутися на флангах довкола міста та зайняти частину панівних висот. Це дозволяє ускладнювати окупантам будь-які операції.

Як наголосили в ЗСУ, українські військові в Бахмуті досягли головної цілі – виснажили та змусили найманців ПВК Вагнера втекти із величезними втратами. Зараз російське командування замінює “вагнерівців” на підрозділи регулярної армії РФ.

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Олександр Сирський

Джерело: Telegram Олександра Сирського

Фото: Telegram Олександра Сирського

Бахмут, Війна в Україні, ЗСУ, Олександр Сирський, Російська агресія
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