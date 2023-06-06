На этом точка: Зеленский резко ответил, введет ли войска на территорию РФ

Украина не собирается воевать на территории Российской Федерации, а будущее России должен решать мир без того, чтобы это было за счет уступок с украинской стороны.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в рамках телемарафона Единые новости.

На вопрос к Зеленскому, не планирует ли он, как верховный главнокомандующий, после восстановления границ Украины от 1991 года подписать указ о введении украинских войск на территорию России для демилитаризации и депутинизации, президент рассмеялся и ответил “Нет”.

— Украине не нужно воевать, и это нужно, чтобы мы говорили и коммуницировали с обществами других государств. Украина не воюет с Российской Федерацией, не воюет на территории РФ. Украина воюет исключительно на своей независимой территории и деоккупирует исключительно свои земли, на этом точка. Мы не начинали войну, нам ничего лишнего не нужно, мы не собираемся ничего ни у кого забирать, но и не готовы отдавать свое, поэтому и воюем. Если бы были готовы, то не воевали бы, — сказал он.

Он добавил, что Украина не собирается захватывать территорию какого-либо другого государства.

— Все это влияет на отношение к нам как к будущему члену НАТО или цивилизованного государства, — сказал он.

Президент добавил, что при условии, если Украина хочет быть в ЕС или НАТО, то украинцы должны соответственно вести себя.

На вопрос-уточнение о том, обращались ли к официальному Киеву западные государства по вопросу использования западного оружия на территории Российской Федерации.

— Мы не используем оружие на территории России, поэтому ко мне никто (из западных лидеров по использованию иностранного оружия на территории РФ, — Ред.) не обращается, — сказал он.

Кроме того, Владимир Зеленский считает положительным фактором то, что на Западе появилось обсуждение партнерами будущего России.

— Это тот тренд, что лидеры начали говорить о будущем России. Я в этом, безусловно, вижу как раз положительный сигнал. Когда говорят о будущем России, это говорит о том, что не Россия говорит о нашем с вами будущем. И мне кажется, что это свидетельство могущества нашего государства, — сказал он.

Он добавил, что сегодня очевидно, что большинство стран мира сделали выбор благодаря народу Украины, а после этого эти государства начинают думать, “как жить дальше — и это нормально, это справедливо”.

— Они думают, как будут жить с другой Россией…. Это тоже позитив. Я в этом вижу позитив. Минус в этом только один. Люди ищут, как выйти из этой ситуации (самой, — Ред.) России. Понимаете, да? То есть они — те или иные круги международных партнеров будут искать, как Россия выйдет из этого, — сказал он.

В то же время президент подчеркнул, что в этих обстоятельствах это не должно быть реализовано за счет Украины, и это обсуждается между государствами, в чем официальный Киев сохраняет достаточно категоричную позицию.

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