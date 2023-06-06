На цьому крапка: Зеленський різко відповів, чи введе війська на територію РФ

Україна не збирається воювати на території Російської Федерації, а майбутнє Росії має вирішувати світ без того, щоб це було за рахунок поступок з українського боку.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції в рамках телемарафону Єдині новини.

На запитання до Зеленського, чи не планує він, як верховний головнокомандувач, після відновлення кордонів України від 1991 року підписати указ про введення українських військ на територію Росії для демілітаризації та депутинізації, президент розсміявся і відповів “Ні”.

– Україні не потрібно воювати, і це потрібно, щоб ми говорили і комунікували із суспільствами інших держав. Україна не воює з Російською Федерацією, не воює на території РФ. Україна воює виключно на свої незалежній території і деокуповує виключно свої землі, на цьому крапка. Ми не починали війну, нам нічого зайвого не потрібно, ми не збираємось нічого ні у кого забирати, але і не готові віддавати своє, тому і воюємо. Якби були готові, то не воювали б, – сказав він.

Він додав, що Україна не збирається захоплювати територію будь-якої іншої держави.

– Усе це впливає на ставлення до нас як до майбутнього члена НАТО або цивілізованої держави, – сказав він.

Президент додав, що за умови, якщо Україна хоче бути в ЄС або НАТО, то українці мають відповідно поводитись.

На запитання-уточнення про те, чи звертались до офіційного Києва західні держави щодо питання використання західної зброї на території Російської Федерації.

– Ми не використовуємо зброю на території Росії, тому до мене ніхто (із західних лідерів щодо використання іноземної зброї на території РФ, – Ред.) не звертається, – сказав він.

Крім того, Володимир Зеленський вважає позитивним фактором те, що на Заході з’явилось обговорення партнерами майбутнього Росії.

– Це той тренд, що лідери почали говорити про майбутнє Росії. Я в цьому, безумовно, бачу якраз позитивний сигнал. Коли говорять про майбутнє Росії, це говорить про те, що не Росія говорить про наше з вами майбутнє. І мені здається, що це свідчення могутності нашої держави, – сказав він.

Він додав, що сьогодні очевидно, що більшість країн світу зробили вибір завдяки народу України, а після цього ці держави починають думати, “як жити далі – і це нормально, це справедливо”.

– Вони думають, як будуть жити з іншою Росією…. Це теж позитив. Я в цьому бачу позитив. Мінус у цьому тільки один. Люди шукають, як вийти з цієї ситуації (самій, – Ред.) Росії. Розумієте, так? Тобто вони – ті чи інші кола міжнародних партнерів будуть шукати, як Росія вийде з цього, – сказав він.

Водночас президент наголосив, що в цих обставинах це не має бути реалізовано за рахунок України, і це обговорюється між державами, в чому офіційний Київ зберігає досить категоричну позицію.

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