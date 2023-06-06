В Энергоатоме рассказали, чем грозит ЗАЭС подрыв Каховской ГЭС

Подрыв российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для Запорожской АЭС.

Об этом заявляют в Энергоатоме, но отмечают, что ситуация контролируется.

В результате подрыва дамбы уровень воды в Каховском водохранилище стремительно снижается, что является дополнительной угрозой для временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Вода из Каховского водохранилища необходима для подпитки конденсаторов турбин и систем безопасности Запорожской АЭС. Сейчас пруд-охладитель станции наполнен: по состоянию на 8:00 утра уровень воды составляет 16,6 метра, и этого достаточно для нужд станции.

Ситуация на ЗАЭС пока под контролем, украинский персонал мониторит показатели.

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