В Енергоатомі розповіли, чим загрожуватиме ЗАЕС підрив Каховської ГЕС
Підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС.
Про це заявляють в Енергоатомі, але наголошують, що ситуація контрольована.
Унаслідок підриву дамби рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, що є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції.
Вода з Каховського водосховища необхідна для підживлення конденсаторів турбін і систем безпеки Запорізької АЕС. Зараз ставок-охолоджувач станції наповнений: станом на 8:00 ранку рівень води становить 16,6 метра, і цього достатньо для потреб станції.
Ситуація на ЗАЕС наразі під контролем, український персонал моніторить показники.
Нагадаємо, що підрив стався вночі 6 червня. На кадрах із соцмереж видно зруйновану греблю – вода із Каховського водосховища тоннами падає у Дніпро. Під загрозою підтоплення низка населених пунктів нижче за течією.
Зараз триває евакуація населення на правобережній частині Херсонської області. Близько 16 тисяч людей на правобережжі перебувають у критичній зоні.
Українська влада просить жителів окупованої Херсонщини не чекати, поки вода все заллє, а самотужки виїжджати.
Президент України Володимир Зеленський через підрив дамби ГЕС скликав термінове засідання РНБО.