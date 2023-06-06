В Енергоатомі розповіли, чим загрожуватиме ЗАЕС підрив Каховської ГЕС

Підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС.

Про це заявляють в Енергоатомі, але наголошують, що ситуація контрольована.

Унаслідок підриву дамби рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, що є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції.

Вода з Каховського водосховища необхідна для підживлення конденсаторів турбін і систем безпеки Запорізької АЕС. Зараз ставок-охолоджувач станції наповнений: станом на 8:00 ранку рівень води становить 16,6 метра, і цього достатньо для потреб станції.

Ситуація на ЗАЕС наразі під контролем, український персонал моніторить показники.

Нагадаємо, що підрив стався вночі 6 червня. На кадрах із соцмереж видно зруйновану греблю – вода із Каховського водосховища тоннами падає у Дніпро. Під загрозою підтоплення низка населених пунктів нижче за течією.

Зараз триває евакуація населення на правобережній частині Херсонської області. Близько 16 тисяч людей на правобережжі перебувають у критичній зоні.

Українська влада просить жителів окупованої Херсонщини не чекати, поки вода все заллє, а самотужки виїжджати.

Президент України Володимир Зеленський через підрив дамби ГЕС скликав термінове засідання РНБО.

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