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Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Чудом выжили: главный раввин Украины попал под обстрел в Херсоне

головний рабин України Моше Асман

В четверг, 8 июня, российские оккупанты обстреляли Херсон. Под вражескую атаку попал главный раввин Украины Моше Асман.

Об этом он сообщил на личной странице в Facebook, обнародовав видео из Херсона.

Моше Асман рассказал, что помогал эвакуировать жителей населенных пунктов, чьи дома затопило из-за подрыва Каховской ГЭС россиянами.

Во время рассказа главного раввина россияне начали обстреливать Херсон. На видео слышны громкие взрывы.

— Я в Херсоне, плыли за людьми — чудом выжили, — говорится в подписи к видео.

Отметим, что российские войска обстреляли Херсон прямо во время эвакуации пострадавших из-за подрыва Каховской ГЭС.

Оккупанты ударили по прибрежным территориям и центральной части города.

Руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что в результате атаки пострадали 9 человек. Среди раненых — двое работников ГСЧС, полицейский, врач и волонтер из Германии.

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Чудом выжили: главный раввин Украины попал под обстрел в Херсоне

Война в Украине, Російська агресія, Херсон
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