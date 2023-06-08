Обстрел Херсона прямо во время эвакуации: МВД сообщает о трех пострадавших
Российские войска обстреляли Херсон прямо во время эвакуации пострадавших из-за подрыва Каховской ГЭС.
По словам руководителя областной военной администрации Александра Прокудина, оккупанты ударили по прибрежным территориям и центральной части города.
Обновлено в 15:00. МВД Украины сообщает о по меньшей мере трех пострадавших.
Среди них – гражданская женщина, полицейский и спасатель.
В местных сообществах появилось также видео, на кадрах которого видно раненого в голову пожилого мужчину.
Перед этим местные жители сообщали, что из-за вражеской атаки погибли люди.
Отметим, что именно сегодня в Херсон и область с рабочим визитом приезжал президент Украины Владимир Зеленский.
Глава государства принял участие в координационном совещании по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС.
Кроме того, Владимир Зеленский посетил переправу в Херсоне, где осуществляется эвакуация населения с подтопленных территорий, а также побывал в пункте эвакуации на базе одного из медучреждений областного центра.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 470-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Александр Прокудин, Андрей Ермак