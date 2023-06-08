Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Застрелил сначала жену, потом любовника: что известно о стрельбе в Одессе
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Армения не союзник России в войне против Украины — Пашинян
Инфографика
Как 10 чернобыльских зон: возможные последствия аварии на Запорожской АЭС
Бомбоубежища Киева: где искать укрытие в случае чрезвычайной ситуации
Украина Срочно
Срочно
Татьяна Забожко, редактор ленты

Обстрел Херсона прямо во время эвакуации: МВД сообщает о трех пострадавших

Вибух

Российские войска обстреляли Херсон прямо во время эвакуации пострадавших из-за подрыва Каховской ГЭС.

По словам руководителя областной военной администрации Александра Прокудина, оккупанты ударили по прибрежным территориям и центральной части города.

Обновлено в 15:00. МВД Украины сообщает о по меньшей мере трех пострадавших.

Среди них – гражданская женщина, полицейский и спасатель.

В местных сообществах появилось также видео, на кадрах которого видно раненого в голову пожилого мужчину.

Перед этим местные жители сообщали, что из-за вражеской атаки погибли люди.

Отметим, что именно сегодня в Херсон и область с рабочим визитом приезжал президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства принял участие в координационном совещании по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС.

Кроме того, Владимир Зеленский посетил переправу в Херсоне, где осуществляется эвакуация населения с подтопленных территорий, а также побывал в пункте эвакуации на базе одного из медучреждений областного центра.

Читайте также
Последствия подрыва Каховской ГЭС: какие населенные пункты затопило — карта
Обстрел Херсона прямо во время эвакуации: МВД сообщает о трех пострадавших

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 470-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Александр Прокудин, Андрей Ермак

Херсон
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Эти испуганные глаза, это была очень щемящая картина — автор фото о псе, который обнимает ногу волонтера
Обстрел Херсона прямо во время эвакуации: МВД сообщает о трех пострадавших
Последствия подрыва Каховской ГЭС: спутниковые снимки Херсона, Голой Пристани, Алешков и Кардашинки
Обстрел Херсона прямо во время эвакуации: МВД сообщает о трех пострадавших
Подрыв Каховской ГЭС: Польша, Германия и Австрия отправили помощь Украине
Потоп на Херсонщині
В течение суток уровень воды повысится еще на метр – Херсонская ОВА
Затоплення в Херсонській області
Оккупанты обстреляли Херсон во время эвакуации — пострадали полицейские
Обстрел Херсона прямо во время эвакуации: МВД сообщает о трех пострадавших
Видео
Подрыв ГЭС: Маляр заявила, что РФ продвигает свои нарративы через проплаченные статьи в СМИ

Появление в западных СМИ фейков о якобы подрыве Каховской ГЭС со стороны ВСУ – это обычная тактика РФ, сообщила Анна Маляр.

Мария Степанюк, Яна Брензей
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (07.06.2023)
Обстрел Херсона прямо во время эвакуации: МВД сообщает о трех пострадавших
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (07.06.2023)
Обстрел Херсона прямо во время эвакуации: МВД сообщает о трех пострадавших
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 16:30 (07.06.2023)
Обстрел Херсона прямо во время эвакуации: МВД сообщает о трех пострадавших
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 16:00 (07.06.2023)
Обстрел Херсона прямо во время эвакуации: МВД сообщает о трех пострадавших
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь