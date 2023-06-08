Дивом вижили: головний рабин України потрапив під обстріл у Херсоні

У четвер, 8 червня, російські окупанти обстріляли Херсон. Під ворожу атаку потрапив головний рабин України Моше Асман.

Про це він повідомив на особистій сторінці у Facebook, оприлюднивши відео з Херсону.

Моше Асман розповів, що допомагав евакуювати мешканців населених пунктів, чиї будинки затопило через підрив Каховської ГЕС росіянами.

Під час розповіді головного рабина росіяни почали обстрілювати Херсон. На відео чутно гучні вибухи. – Я у Херсоні, пливли за людьми – дивом вижили, – йдеться у підписі до відео. Зазначимо, що російські війська обстріляли Херсон просто під час евакуації постраждалих через підрив Каховської ГЕС. Окупанти вгатили по прибережних територіях та центральній частині міста. Керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що внаслідок атаки постраждало 9 людей. Серед поранених – двоє працівників ДСНС, поліцейський, лікар та волонтер з Німеччини. Читайте також Україна і ООН домовилися про евакуацію людей з окупованого лівобережжя Херсонщини – МЗС

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