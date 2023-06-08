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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Обстріл Херсону просто під час евакуації: МВС повідомляє про трьох постраждалих

Вибух

Російські війська обстріляли Херсон просто під час евакуації постраждалих через підрив Каховської ГЕС.

За словами керівника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, окупанти вгатили по прибережних територіях та центральній частині міста.

Оновлено. МВСУкраїни повідомляє про щонайменше трьох потерпілих.

Серед них – цивільна жінка, поліцейський та рятувальник.

У місцевих спільнотах з’явилось також відео, на кадрах якого видно пораненого в голову літнього чоловіка

Перед цим місцеві жителі повідомляли, що через ворожу атаку загинули люди.

Зауважимо, що саме сьогодні до Херсону та області з робочим візитом приїздив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави взяв участь у координаційній нараді щодо ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС.

Крім того, Володимир Зеленський відвідав переправу в Херсоні, на якій здійснюється евакуація населення з підтоплених територій, а також побував у пункті евакуації на базі одного з медзакладів обласного центру.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 470-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олександр Прокудін, Андрій Єрмак

Херсон
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