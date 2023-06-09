Теракт планировали давно: как россияне взорвали Каховскую ГЭС и какая у них была цель

Прорыв дамбы Каховской ГЭС уже привел к настоящей катастрофе. Десятки затопленных населенных пунктов, погибшие люди и животные, уничтоженные хозяйства. Большая вода сносит все на своем пути.

Дамба удерживала около 15 млн кубометров воды. И весь этот водяной вал вырвался наружу. На спутниковых снимках хорошо видно, как топит прилегающие к ГЭС города, села, зеленые массивы.

Но это было только начало. Все, что ниже по Днепру, оказалось в зоне стихийного бедствия.

В причинах и последствиях рукотворной экологической катастрофы, а также ее влиянии на ход событий на фронте — Факты недели разбирались вместе с экспертами.

Итак, вопрос первый — кто и с какой целью взорвал Каховскую ГЭС?

В том, что это дело рук россиян, ни один из опрошенных Фактами недели экспертов не сомневается. Видео подрыва нет, но есть косвенные доказательства того, что он произошел.

В частности, заявление румынских исследователей о всплесках сейсмической активности. Подобные колебания мог вызвать именно взрыв. Причем не один — целая серия.

Наши эксперты уверяют: такое огромное, мощное сооружение, не могли пробить ни артобстрелами, ни ракетами. Здесь были нужны тонны взрывчатки.

И заложить ее могли только российские военные, потому что ГЭС еще с прошлого года была под их контролем.

— Абсолютно понятно, что сооружение, построенное в 50-х годах, не будет уязвимо ни к одной, ни к 10 ракетам, ни к какой ствольной артиллерии. То есть, поражением снаружи нельзя было устроить эту пробоину. Понятно, что был подрыв, этот подрыв устроили сами же россияне, больше доступа на этот объект ни у кого не было, — сказал Сергей Кузан, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный аналитик.

По мнению секретаря парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Романа Костенко, который сейчас находится в эпицентре событий, теракт россияне планировали давно.

— Они понимали, что это, по факту, единственная артерия, которая сейчас соединяет левый и правый берега Днепра, от Херсона до Запорожья, — сказал Роман Костенко.

Сооружение было частично разрушено еще в ноябре прошлого года. Тогда россияне, убегая, взорвали автодорогу на дамбе, чтобы ВСУ не прорвались следом на левобережье. Плотина получила серьезные повреждения.

И вот теперь, по странному стечению обстоятельств, когда большинство западных СМИ активно сообщают, что вот-вот начнется наше контрнаступление, происходит прорыв дамбы.

Но главное доказательство того, что катастрофа не была случайной, — армия Российской Федерации к ней готовилась.

— Они отвели свои войска на определенные расстояния, технику отвели подальше, также начали рыть позиции в других местах. И то, что мы наблюдали по перехватам, они давали команду в последний день своим бойцам — наблюдайте за уровнем воды, — отметил Роман Костенко.

Вот только прорыв случился несколько раньше, чем ожидали россияне, предполагают эксперты. Но главное — что же было целью врага и удалось ли этого достичь?

— Своей цели они достигли, но в краткосрочной перспективе. Они увеличили русло Днепра, затопили левый берег, чем усложнили определенное продвижение. Не секрет, что там было определенное продвижение как раз на левый берег, в районе островов, в районе Херсона. В течение последнего месяца было много сообщений о том, что некоторые острова уже мы контролируем. На некоторых островах, на переходах их блокпосты выбивались нашими передовыми диверсионно-разведывательными группами. Понятно, что там было определенное движение с нашей стороны, поэтому россияне решили не рисковать и просто все затопили. Затопили они также и свои линии обороны, можно говорить, что это уже конец для их первой-второй линии обороны, — пояснил Сергей Кузан.

Но разрушены и украинские плацдармы. Так что теперь — как большая вода изменит линию фронта? И действительно ли сделает невозможным освобождение Крыма?

Теперь водная преграда между правым и левым берегами увеличилась до неузнаваемости. А значит, и дистанция между силами обороны и оккупационными войсками.

Острова, которые медленно занимали ВСУ и через которые могли прорваться на левый берег, сейчас поглотила вода. Но контрнаступлению это не помешает.

— Есть еще возможность для того, чтобы осуществить продвижение и на Запорожском направлении, и дальше уже с переходом на Херсонское направление, это уже больше такой момент выдавливания сил противника, это вполне возможно. Никуда не исчезает наша цель — выйти к побережью Азовского моря, в районе Бердянска, к примеру, в районе Мариуполя, под Мариуполем, — сказал Сергей Кузан.

Не откажутся Вооруженные силы Украины и от плана освобождения Крыма.

— Мы все равно будем выходить к этому крымскому перешейку, там Армянск, Перекоп и дальше. Нам все равно придется вести бои за заход в Крым, особенно в северную часть. В любом случае, с дамбой или без, наше продвижение было бы достаточно медленным, — добавил Кузан.

А вот вред, который нанесли, в частности, полуострову, весьма велик. Он останется без питьевой воды. На первое время оккупационные власти сделали запасы. Впрочем, уже через несколько месяцев они иссякнут.

— Этим взрывом россияне вернули Крым в XIX век. Теперь россияне будут зависеть от дождевой воды, которая будет наполнять водохранилища, которые там есть. Вода туда не поступает и вряд ли в ближайшее время будет поступать, потому что она тоже зависела от перепада по северо-крымскому каналу, текла под давлением именно Каховского водохранилища — сейчас этого давления нет, вода опустилась, — сказал Роман Костенко.

Из-за российского теракта поля на Юге Украины могут превратиться в пустыню уже в следующем году, об этом заявили в нашем Министерстве аграрной политики.

Остановится водоснабжение систем орошения Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областей. Для регионов, да и для всей Украины, это будет не только климатической, но и экономической катастрофой.

И едва ли не самый болезненный вопрос, который сегодня волнует как украинцев, так и жителей всего континента — не спровоцирует ли подрыв ГЭС аварию на Запорожской атомной электростанции, которая сейчас находится под контролем оккупантов?

Снижение уровня в Каховском водохранилище может создать проблемы, ведь именно оттуда поступала вода в охладительные пруды для шести реакторов. Но сейчас уровень воды там в норме, как и уровень радиации в 20-километровой зоне.

— Там есть запасные резервуары с водой, чтобы охлаждать эти реакторы, — заверил Сергей Кузан.

На следующей неделе ЗАЭС посетит гендиректор МАГАТЭ — чтобы оценить ситуацию после повреждения дамбы.

Глава Запорожской военной администрации заверил — сейчас ситуация стабильна.

Но преодолевать последствия этой рукотворной катастрофы придется годами. Разрушенные жилье и инфраструктура, мор рыбы, риск опреснения воды в черном море, засуха и упадок агрохозяйств.

Такие действия страны-террориста иначе, как “тактикой сожженной земли”, не назовешь. Так называют методы войны, когда уничтожается все полезное и необходимое для жизнеобеспечения.

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