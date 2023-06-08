Мы уже не можем делать водозабор для ЗАЭС: Укргидроэнерго о ситуации в Каховском водохранилище

Под водой полностью находится уже половина Каховской гидроэлектростанции, а вторая половина — на 70%. Это критический уровень, когда уже нельзя делать водозабор в населенные пункты и для Запорожской атомной электростанции.

Об этом заявил генеральный директор Частного акционерного общества Укргидроэнерго Игорь Сирота в эфире национального информационного телемарафона Единые новости.

— Под водой полностью находится уже половина станции. Вторая половина — на 70% в воде. Земляной пруд между шлюзом и станцией тоже весь под водой и подлежит размыву. Конечно, мы понимаем, что идет размыв гидросооружения. Уровень в Каховском водохранилище на это время уже 12,50. Это ниже мертвой точки — 12,70, когда мы уже не можем делать водозабор в населенные пункты и для ЗАЭС, для прокачки в их ставки воды для охлаждения, — рассказал директор Укргидроэнерго.

Игорь Сирота рассказал, что утечка воды из Каховского водохранилища еще может продолжаться ориентировочно семь или восемь дней.

— Если плотина в нижней части разрушена до самого основания, до низа, до дна, тогда мы понимаем, что это будет русло реки, которое было до затопления Каховского водохранилища. Ширина, которая до подрыва была 3,5 км — станет 1-1,2 км, а глубина, мы предполагаем, не более 3 м. Будем видеть, насколько внизу разрушена дамба. Процесс еще может длиться около 7-8 дней, — утверждает он.

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