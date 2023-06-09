Теракт планували давно: як росіяни підірвали Каховську ГЕС та що було на меті

Прорив дамби Каховської ГЕС вже призвів до справжньої катастрофи. Десятки затоплених населених пунктів, загиблі люди і тварини, знищені господарства. Велика вода зносить все на своєму шляху.

Дамба утримувала близько 15 млн кубометрів води. І весь цей водяний вал вирвався назовні. На супутникових знімках добре видно, як топить прилеглі до ГЕС міста, села, зелені масиви.

Але це був тільки початок. Все, що нижче по Дніпру, опинилося у зоні стихійного лиха.

У причинах і наслідках рукотворної екологічної катастрофи, а також її впливі на перебіг подій на фронті – Факти тижня розбиралися разом з експертами.

Отже, питання перше – хто і з якою метою підірвав Каховську ГЕС?

У тому, що це справа рук росіян, жоден з опитаних Фактами тижня експертів не сумнівається. Відео підриву немає, але є непрямі докази того, що він стався.

Зокрема, заява румунських дослідників про сплески сейсмічної активності. Подібні коливання міг спричинити саме вибух. Причому не один – ціла серія.

Наші експерти запевняють: таку величезну, потужну споруду, не могли пробити ані артобстрілами, ані ракетами. Тут були потрібні тонни вибухівки.

І закласти її могли лише російські військові, бо ГЕС ще з минулого року була під їхнім контролем.

– Абсолютно зрозуміло, що споруда, побудована в 50-х роках, не буде вразлива ні до однієї, ні до 10 ракет, ні до жодної ствольної артилерії. Тобто ураженням зовні не можна було влаштувати цю пробоїну. Зрозуміло, що був підрив, цей підрив влаштували самі ж росіяни, більше доступу на цей об’єкт ні в кого не було, – сказав Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, військовий аналітик.

На думку секретаря парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Романа Костенка, що зараз перебуває в епіцентрі подій, теракт росіяни планували давно.

– Вони розуміли, що це, по факту, єдина артерія, яка зараз сполучає лівий і правий береги Дніпра, з Херсона аж до Запоріжжя, – сказав Роман Костенко.

Споруда була частково зруйнована ще в листопаді минулого року. Тоді росіяни, тікаючи, підірвали автодорогу на дамбі, аби ЗСУ не прорвалися слідом на лівобережжя. Гребля зазнала серйозних пошкоджень.

І ось тепер, за дивним збігом обставин, коли більшість західних ЗМІ активно повідомляють, що ось-ось почнеться наш контрнаступ, стається прорив дамби.

Та головний доказ того, що катастрофа не була випадковою, – армія Російської Федерації до неї готувалася.

– Вони відвели свої війська на певні відстані, техніку відвели подалі, також почали рити позиції в інших місцях. І те, що ми спостерігали по перехопленнях, вони давали команду в останній день своїм бійцям – спостерігайте за рівнем води, – зауважив Роман Костенко.

От тільки прорив трапився дещо раніше, ніж очікували росіяни, припускають експерти. Та головне – що ж було на меті у ворога і чи вдалося цього досягти?

– Своєї мети вони досягли, але в короткостроковій перспективі. Вони збільшили русло Дніпра, затопили лівий берег, чим ускладнили певне просування. Не секрет, що там було певне просування якраз на лівий берег, в районі островів, у районі Херсону. Протягом останнього місяця було багато повідомлень про те, що деякі острови вже ми контролюємо. На деяких островах, на переходах їхні блокпости вибивалися нашими передовими диверсійно-розвідувальними групами. Зрозуміло, що там був певний рух з нашого боку, тому росіяни вирішили не ризикувати і просто все затопили. Затопили вони також і свої лінії оборони, можна говорити, що це вже кінець для їхньої першої-другої лінії оборони, – пояснив Сергій Кузан.

Але зруйновані й українські плацдарми. То що тепер – як велика вода змінить лінію фронту? І чи дійсно унеможливить визволення Криму?

Тепер водна перешкода між правим і лівим берегами збільшилася до невпізнаваності. А отже, і дистанція між силами оборони та окупаційними військами.

Острови, які поволі займали ЗСУ і через які могли прорватися на лівий берег, зараз поглинула вода. Але контрнаступу це не завадить.

– Є ще можливість для того, щоб здійснити просування і на Запорізькому напрямку, і далі вже з переходом на Херсонський напрямок, це вже більше такий момент видавлювання сил противника, це цілком можливо. Нікуди не зникає наша мета – вийти до узбережжя Азовського моря, в районі Бердянська, до прикладу, в районі Маріуполя, під Маріуполем, – сказав Сергій Кузан.

Не відмовляться Збройні сили України і від плану визволення Криму.

– Ми все одно будемо виходити до цього кримського перешийку, там Армянськ, Перекоп і далі. Нам все одно доведеться вести бої за захід у Крим, особливо в північну частину. В будь-якому випадку, з дамбою чи без, наше просування було би досить повільним, – додав Кузан.

А ось шкода, якої завдали, зокрема, півострову, вельми велика. Він залишиться без питної води. На перший час окупаційна влада зробила запаси. Утім, вже за кілька місяців вони вичерпаються.

– Цим вибухом росіяни повернули Крим у XIX століття. Тепер росіяни будуть залежати від дощової води, яка наповнюватиме водосховища, які там є. Вода туди не надходить і навряд чи найближчим часом буде надходити, тому що вона теж залежала від перепаду по північно-кримському каналу, текла під тиском саме Каховського водосховища – зараз цього тиску нема, вода опустилася, – сказав Роман Костенко.

Через російський теракт поля на Півдні України можуть перетворитися на пустелю вже наступного року, про це заявили у нашому Міністерстві аграрної політики.

Зупиниться водопостачання систем зрошення Дніпропетровської, Харківської і Запорізької областей. Для регіонів, та і для всієї України, це буде не лише кліматичною, а й економічною катастрофою.

І чи не найболючіше питання, яке сьогодні хвилює як українців, так і мешканців всього континенту – чи не спровокує підрив ГЕС аварію на Запорізькій атомній електростанції, яка зараз перебуває під контролем окупантів?

Зниження рівня у Каховському водосховищі може створити проблеми, адже саме звідти надходила вода в охолоджувальні ставки для шести реакторів. Але зараз рівень води там у нормі, як і рівень радіації в 20-кілометровій зоні.

– Там є запасні резервуари з водою, щоб охолоджувати ці реактори, – запевнив Сергій Кузан.

Наступного тижня ЗАЕС відвідає гендиректор МАГАТЕ – щоб оцінити ситуацію після пошкодження дамби.

Голова Запорізької військової адміністрації запевнив – зараз ситуація стабільна.

Але долати наслідки цієї рукотворної катастрофи доведеться роками. Зруйновані житло та інфраструктура, мор риби, ризик опріснення води у чорному морі, посуха і занепад агрогосподарств.

Такі дії країни-терориста інакше, як “тактикою спаленої землі”, не назвеш. Так називають методи війни, коли знищується все корисне і необхідне для життєзабезпечення.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.