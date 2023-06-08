Последствия подрыва Каховской ГЭС: спутниковые снимки Херсона, Голой Пристани, Алешек и Кардашинки

В сети появились новые спутниковые снимки, на которых видны последствия подрыва Каховской гидроэлектростанции для Херсонской области. На кадрах можно увидеть подтопление Херсона и еще трех временно оккупированных населенных пунктов.

На свежих спутниковых снимках Planet Labs, опубликованных проектом Радио Свобода Схемы, видны последствия подтопления Херсона и населенных пунктов на левом берегу Днепра — Голой Пристани, Олешек и села Кардашинка.

На актуальных кадрах 7 июня можно сравнить, как разлилась река Днепр из-за подрыва Каховской ГЭС российскими войсками в ночь с 5 на 6 июня.

По последним данным, известно как минимум о трех погибших в результате наводнения в Алешках. Пока еще неизвестно, сколько людей могли погибнуть из-за затопления на левом берегу, потому что российские оккупанты не дают возможности помочь мирным людям.

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