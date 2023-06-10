За сутки ВСУ продвинулись под Бахмутом на 1 400 м — Череватый
На Бахмутском направлении в течение последних суток украинским подразделениям на некоторых участках удалось продвинуться в целом до 1 400 м.
Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.
— Воспользовавшись тем, что враг проводит ротационные мероприятия, а те российские подразделения, которые заходят, плохо знают местность, мы провели соответствующие слаживания, наносим удары и уже несколько дней проводим штумовые действия, — уточнил он.
По его словам, состоялось шесть боестолкновений, в ходе которых Силы обороны уничтожили 138 оккупантов, еще 236 ранены, одного взяли в плен.
— Уничтожили также самоходную артиллерийскую установку Гвоздика, три бронеавтомобиля, гаубицу Д-30, зенитную пушку С-60, беспилотный аппарат ZALA, восемь складов боеприпасов и семь авто, которые подвозили боеприпасы и оружие, — добавил Череватый.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 472-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.