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Валентина Летяк, редактор ленты

За сутки ВСУ продвинулись под Бахмутом на 1 400 м — Череватый

Бахмут
Фото: Getty Images

На Бахмутском направлении в течение последних суток украинским подразделениям на некоторых участках удалось продвинуться в целом до 1 400 м.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

— Воспользовавшись тем, что враг проводит ротационные мероприятия, а те российские подразделения, которые заходят, плохо знают местность, мы провели соответствующие слаживания, наносим удары и уже несколько дней проводим штумовые действия, — уточнил он.

По его словам, состоялось шесть боестолкновений, в ходе которых Силы обороны уничтожили 138 оккупантов, еще 236 ранены, одного взяли в плен.

— Уничтожили также самоходную артиллерийскую установку Гвоздика, три бронеавтомобиля, гаубицу Д-30, зенитную пушку С-60, беспилотный аппарат ZALA, восемь складов боеприпасов и семь авто, которые подвозили боеприпасы и оружие, — добавил Череватый.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 472-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Армия России, Бахмут, Война в Украине, Донецкая область, ВСУ, контрнаступ, Російська агресія
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