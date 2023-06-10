В Україні проходять контрнаступальні дії, всі командири налаштовані позитивно – Зеленський

В Україні наразі відбуваються контрнаступальні та оборонні дії. І всі українські воєначальники налаштовані позитивно щодо розвитку подій на полі бою.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній із прем’єром Канади Джастіном Трюдо пресконференції в Києві.

– Відповідні контрнаступальні й оборонні дії проходять в Україні. На якій стадії – я не буду говорити детально. І вважаю, що ми все це обов’язково будемо відчувати, – наголосив Зеленський.

Президент поінформував, що щодня спілкується з українськими командирами щодо різних напрямків фронту. І всі вони позитивно налаштовані з приводу очікуваного контрнаступу української армії.

– РФ відчуває, що їм недовго залишилося, на мою думку… Я щодня на зв’язку з нашими командувачами різних напрямків – Сирським, Тарнавським, Москальовим, Наєвим, Залужним. Усі зараз налаштовані позитивно. Так Путіну і передайте, – заявив глава держави.

Зеленський закликав українців довіряти нашим військовим щодо подій на фронті, а не сумнівним Telegram-каналам чи заявам Кремля.

За даними аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), українські військові продовжують контрнаступальні операції щонайменше на чотирьох ділянках фронту.

Зокрема, на Бахмутському напрямку українським підрозділам вдалося просунутися на деяких ділянках на відстань до 1,4 км протягом останньої доби.

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