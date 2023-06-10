Воды в пруду-охладителе достаточно для нужд ЗАЭС – Энергоатом

По состоянию на утро субботы, 10 июня, ситуация на Запорожской атомной электростанции остается стабильной. Уровень воды в пруду-охладителе достаточный, чтобы обеспечить потребности АЭС.

Об этом сообщили в государственной компании Энергоатом.

– Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС – стабильный. Несмотря на подрыв российскими оккупантами дабмы Каховской ГЭС, ситуация остается стабильной и контролируемой, — подчеркивается в сообщении.

В 10:00 уровень Каховского водохранилища в районе города Никополь составлял 10,31 м.

В пруду-охладителе ЗАЭС уровень воды с утра составляет 16,67 м. В Энергоатоме отметили, что этого вполне достаточно для обеспечения потребностей атомной электростанции.

В компании напомнили, что энергоблоки Запорожской АЭС не работают с сентября 2022 года. Именно поэтому не происходит активное испарение воды из пруда.

Как известно, в ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС, из-за чего десятки населенных пунктов оказались в зоне затопления. Кроме того, этот теракт РФ создал угрозы для безопасности ЗАЭС.

В связи с этой ситуацией последний энергоблок Запорожской атомной электростанции переводят в режим холодной остановки.

Источник : Энергоатом

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