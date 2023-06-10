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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Води в ставку-охолоджувачі достатньо для потреб ЗАЕС – Енергоатом

Води в ставку-охолоджувачі достатньо для потреб ЗАЕС – Енергоатом
Фото: Факти ICTV

Станом на ранок суботи, 10 червня, ситуація на Запорізькій атомній електростанції залишається стабільною. Рівень води у ставку-охолоджувачі достатній, щоб забезпечити потреби АЕС.

Про це повідомили в державній компанії Енергоатом.

– Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС – стабільний. Попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація залишається стабільною та контрольованою, – наголошується в повідомленні.

О 10:00 рівень Каховського водосховища в районі міста Нікополь становив 10,31 м.

У ставку-охолоджувачі ЗАЕС рівень води зранку становить 16,67 м. В Енергоатомі зазначили, що цього цілком достатньо для забезпечення потреб атомної електростанції.

У компанії нагадали, що енергоблоки Запорізької АЕС не працюють із вересня 2022 року. Саме тому не відбувається активне випаровування води зі ставка.

Як відомо, в ніч на 6 червня російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС, через що десятки населених пунктів опинилися в зоні затоплення. Крім того, цей теракт РФ створив загрози для безпеки ЗАЕС.

У зв’язку з цією ситуацією останній енергоблок Запорізької атомної електростанції переводять у режим холодного зупину.

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Джерело: Енергоатом
водопостачання, Енергоатом, ЗАЕС, Каховська ГЕС
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