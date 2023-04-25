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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Президент Бразилии осудил агрессию России, но не требует вывода войск агрессора из Украины

Луїс Інасіо Лула да Сілва
Фото: Getty Images

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва осудил нападение РФ на Украину, однако не призвал к выводу войск агрессора с территории нашего государства.

Соответствующие заявления главы Бразилии прозвучали во время визита в Португалию.

– Мы осуждаем нарушение территории Украины и верим в международный порядок, основанный на законе и уважении национального суверенитета. Военная политика, направленная против борющегося за свою свободу народа, никогда не будет победной, — сказал он.

Несмотря на осуждение действий России, Лула, стремящийся играть роль посредника вместе с Китаем, повторил свой призыв к мирным переговорам.

К слову, ранее Лула да Силва заявил, что не хочет “никому угодить” в вопросе войны, которую Россия развязала в Украине.

Источник: Handelsblatt

Бразилія, Война в Украине, Російська агресія
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