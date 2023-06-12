Україна запросить Бразилію на Глобальний саміт миру – Єрмак

Україна запросить Бразилію та інші країни Глобального Півдня на саміт миру, де обговорюватиметься українська формула миру.

Про це глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив в інтерв’ю CNN Brazil.

Він зазначив, що наразі триває організація саміту.

– Ми вважаємо, що саміт не буде повним без участі країн Глобального Півдня, – сказав Єрмак, додавши, що Бразилія, Індія, Китай, Саудівська Аравія та країни Африки мають бути серед основоположних держав для проведення дискусії.

Єрмак не назвав орієнтовну дату та місце проведення саміту, але наголосив, що він відбудеться найближчим часом, у нейтральному місці, яке буде зручним для представники різних країн.

За його словами, українська влада хоче бачити Бразилію одним із лідерів у реалізації мирного плану.

– Україна дуже зацікавлена ​​у розвитку відносин з Бразилією. Україна дуже хоче стратегічного партнерства з Бразилією. І ми готові зробити все від нас залежне для досягнення цієї мети, – наголосив Єрмак.

1 червня президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва засудив повномасштабне вторгнення Росії та наголосив, що підтримує територіальну цілісність України.

До того Лула да Сілва займав нейтральну позицію та відмовлявся засуджувати агресію Кремля. Зокрема, він заявляв, що не хоче обирати бік у війні Росії проти України, а прагне залишатися на “боці миру”.

У квітні Лула да Сілва засудив напад РФ на Україну, проте не закликав до виведення військ агресора з території нашої держави.

Того ж місяця він заявив, що президент України Володимир Зеленський “не може хотіти всього” та запропонував віддати Кримський півострів Росії – задля припинення війни.

Джерело: CNN Brazil

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.