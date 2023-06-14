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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Поездка Гросси на ЗАЭС отложена по соображениям безопасности – СМИ

Рафаель Гроссі
Фото: Офис президента

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси из соображений безопасности отложил поездку на Запорожскую АЭС, которая находится под временной оккупацией России.

Об этом сообщает британская газета The Guardian.

По данным высокопоставленного украинского чиновника, на которого ссылается издание, поездка отложена “пока путешествовать не станет безопаснее”. По его словам, визит будет отложен на “несколько часов”.

— Он ждет, чтобы иметь возможность безопасно путешествовать, — сказал высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности.

Газета пишет, что Гросси, вероятно, отправится на ЗАЭС в четверг, 15 июня.

Накануне Рафаэль Гросси встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава государства сообщил, что в результате целенаправленного подрыва Россией дамбы Каховской ГЭС значительно возросли риски для безопасности ЗАЭС.

После встречи Гросси сообщил журналистам, что во главе миссии МАГАТЭ отправляется на Запорожскую АЭС, чтобы оценить ситуацию на станции после разрушения Каховской ГЭС.

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Источник: The Guardian
АЕС, Война в Украине, МАГАТЕ
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