Поїздку Гроссі на ЗАЕС відкладено з міркувань безпеки – ЗМІ

Очільник Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі з міркувань безпеки відклав поїздку на Запорізьку АЕС, яка перебуває під тимчасовою окупацією Росії.

Про це повідомляє британська газета The Guardian.

За даними високопоставленого українського урядовця, на якого посилається видання, поїздку відкладено, “доки подорожувати не стане безпечніше”. За його словами, візит відтермінують на “кілька годин”.

– Він очікує, щоб мати можливість безпечно подорожувати, – сказав високопоставлений український урядовець на умовах анонімності.

Газета пише, що Гроссі, ймовірно, вирушить на ЗАЕС у четвер, 15 червня.

Напередодні Рафаель Гроссі зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Глава держави повідомив, що внаслідок цілеспрямованого підриву Росією дамби Каховської ГЕС значно зросли ризики для безпеки ЗАЕС.

Після зустрічі Гроссі повідомив журналістам, що на чолі місії МАГАТЕ вирушає на Запорізьку АЕС, щоб оцінити ситуацію на станції після руйнування Каховської ГЕС.

Джерело : The Guardian

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