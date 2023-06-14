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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Как предоставить танк без пушки: Кулеба подверг критике намерения создать Совет Украина — НАТО

Дмитро Кулеба та Анналена Бербок
Фото: Офис президента

Глава украинского Министерства иностранных дел подчеркнул, что Украина нужна НАТО как государство-член, а не привилегированный партнер.

Об этом Дмитрий Кулеба заявил по итогам разговора с немецкой коллегой Анналеной Бербок.

Глава МИД, комментируя перспективы членства Украины в НАТО, упомянул предстоящий саммит военно-политического блока в Вильнюсе, который запланирован на 11-12 июля текущего года.

— Учредить в Вильнюсе Совет Украина — НАТО, не осуществив решительного шага к членству — все равно что предоставить танк без пушки. Украина нужна НАТО как государство — член альянса, а не просто привилегированный партнер, — сказал Кулеба.

Он также выразил немецкой стороне благодарность за поддержку.

Этому предшествовало предложение генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга относительно того, чтобы повысить уровень отношений между союзниками НАТО и Украиной, изменив формат взаимодействия НАТО с Украиной преобразованием Комиссии Украина — НАТО в Совет.

Это, по его мнению, позволит более плотно координировать взаимодействие между государствами-союзниками и Украиной.

При этом Столтенберг уверял, что Украина получит четкий сигнал относительно будущего членства во время июльского саммита в Вильнюсе.

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Источник: МИД
Война в Украине, Дмитрий Кулеба, МИД, НАТО
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