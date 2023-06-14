Как предоставить танк без пушки: Кулеба подверг критике намерения создать Совет Украина — НАТО
Глава украинского Министерства иностранных дел подчеркнул, что Украина нужна НАТО как государство-член, а не привилегированный партнер.
Об этом Дмитрий Кулеба заявил по итогам разговора с немецкой коллегой Анналеной Бербок.
Глава МИД, комментируя перспективы членства Украины в НАТО, упомянул предстоящий саммит военно-политического блока в Вильнюсе, который запланирован на 11-12 июля текущего года.
— Учредить в Вильнюсе Совет Украина — НАТО, не осуществив решительного шага к членству — все равно что предоставить танк без пушки. Украина нужна НАТО как государство — член альянса, а не просто привилегированный партнер, — сказал Кулеба.
Он также выразил немецкой стороне благодарность за поддержку.
Этому предшествовало предложение генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга относительно того, чтобы повысить уровень отношений между союзниками НАТО и Украиной, изменив формат взаимодействия НАТО с Украиной преобразованием Комиссии Украина — НАТО в Совет.
Это, по его мнению, позволит более плотно координировать взаимодействие между государствами-союзниками и Украиной.
При этом Столтенберг уверял, что Украина получит четкий сигнал относительно будущего членства во время июльского саммита в Вильнюсе.
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