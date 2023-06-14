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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Украина получит четкий сигнал о членстве — Столтенберг о саммите НАТО

Зеленський Єнс Столтенберг
Фото: Офис президента

На ближайшем саммите НАТО подаст четкий сигнал, что готово принять Украину.

Такое заявление сделал генсек Североатлантического союза Йенс Столтенберг.

– Мы пошлем мощный сигнал поддержки и солидарности с Украиной и убедим их, что будущее Украины — в НАТО, – сказал он.

Саммит НАТО состоится 11-12 июля в Вильнюсе (Литва).

Ранее Столтенберг заявлял, что на июльском саммите НАТО в Вильнюсе страны сделают новые заявления о значительной военной поддержке Украины. В то же время говорить о дате присоединения Украины к Альянсу пока рано.

Напомним, вступление Украины в НАТО официально поддержали уже 20 стран-членов этого военного блока. 20-м государством стала Канада.

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Йенс Столтенберг, НАТО, Украина, Украина-НАТО
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