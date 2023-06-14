Украина получит четкий сигнал о членстве — Столтенберг о саммите НАТО
На ближайшем саммите НАТО подаст четкий сигнал, что готово принять Украину.
Такое заявление сделал генсек Североатлантического союза Йенс Столтенберг.
– Мы пошлем мощный сигнал поддержки и солидарности с Украиной и убедим их, что будущее Украины — в НАТО, – сказал он.
Саммит НАТО состоится 11-12 июля в Вильнюсе (Литва).
Ранее Столтенберг заявлял, что на июльском саммите НАТО в Вильнюсе страны сделают новые заявления о значительной военной поддержке Украины. В то же время говорить о дате присоединения Украины к Альянсу пока рано.
Напомним, вступление Украины в НАТО официально поддержали уже 20 стран-членов этого военного блока. 20-м государством стала Канада.
О херсонских арбузах, розовых помидорах, винограде и персиках нам временно придется забыть. Удар россиян по житнице страны тяжело преувеличить. Прямые и косвенные потери украинского агросектора от подрыва Каховской ГЭС могут возрасти до $10 млрд из-за невозможности полноценного ведения сельскохозяйственной деятельности на затопленных землях.Кристина Гавриш