Як надати танк без гармати: Кулеба піддав критиці наміри утворити Раду Україна – НАТО

Очільник українського Міністерства закордонних справ наголосив, що Україна потрібна НАТО як держава-член, а не привілейований партнер.

Про це Дмитро Кулеба заявив за підсумками розмови з німецькою колегою Анналеною Бербок.

Глава МЗС, коментуючи перспективи членства України в НАТО, згадав майбутній саміт військово-політичного блоку у Вільнюсі, який заплановано на 11-12 липня поточного року.

– Заснувати у Вільнюсі Раду Україна – НАТО, не здійснивши рішучого кроку до членства – все одно що надати танк без гармати. Україна потрібна НАТО як держава – член альянсу, а не просто привілейований партнер, – сказав Кулеба.

Він також висловив німецькій стороні вдячність за підтримку.

Цьому передувала пропозиція генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга щодо того, щоб підвищити рівень відносин між союзниками НАТО та Україною, змінивши формат взаємодії НАТО з Україною перетворенням Комісії Україна – НАТО на Раду.

Це, на його думку, дозволить більш щільно координувати взаємодію між державами-союзниками та Україною.

Столтенберг запевняв, що Україна отримає чіткий сигнал щодо майбутнього членства під час липневого саміту у Вільнюсі.

Джерело : МЗС

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