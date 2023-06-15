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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

На дні обмілілого Каховського водосховища виявили залишки церкви XVIII століття

На дні обмілілого Каховського водосховища виявили залишки церкви XVIII століття
Фото: Факти ICTV

У селі Покровське, що на Дніпропетровщині, на дні обмілілого Каховського водосховища виявили залишки церкви XVIII століття.

Відео знахідки опублікували у Youtube Dnepr Info.

Зазначається, що церква була зведена восени 1798 року. Раніше на її місці була Січова церква, але після розорення Січі її розграбували. Влада розпорядилася закрити цю церкву, а поруч побудувати кам’яну, залишки якої нещодавно і знайшли на дні Каховського моря. 

Згідно з історичними даними, у різні роки село Покровське відвідували Т.Шевченко, В.Зуєв, О.Стороженко, О.Афанасьєв-Чужбинський, І.Рєпін, В.Сєров. Про це місце кінорежисер О.Довженко зняв свою Поему про море.

Шевченко намалював кілька етюдів із Покровського, на одному з яких була церква. Тут же, як вважають деякі дослідники, він почав роботу над поемою Сліпий. У ній, до речі, є такі рядки:

…І розказують, і плачуть,

Як Січ руйнували,

Як москалі срібло, злато

І свічки забрали

У Покрови. Як козаки

Вночі тікали.

Кам’яна церква існувала до 1954 року, до моменту побудови дамби. Перед знищенням і затопленням церкви представниками радянської влади було евакуйовано більшість цінностей з неї.

Втім, місцевим жителям вдалося зберегти деякі з артефактів. Нині ці реліквії перебувають у Покровському музеї. Серед них: ключ від Січової церкви, ікона розп’яття, глечики запорізьких козаків, козацькі люльки, рештки шпаги тощо.

У 50-х роках XX століття не тільки церква, а й саме село Покровське частково опинилося під водою штучного Каховського моря.

На дні обмілілого Каховського водосховища виявили залишки церкви XVIII століття

Фото: Нова Січ, 1734-1775 роки. Реконструкція В.Ленченка/ Вікіпедія

Про цей момент писав Олександр Довженко 1954 року:

…Останній спогад про церкву. Мені 60 років. З 15 років не вірю в Бога і відтоді не був у церкві. Але в селі Покровському я пошкодував, що Бога немає. Мені страшенно захотілося, щоб він з’явився хоча б на п’ять хвилин і, побачивши зруйновану негідниками пам’ятку давньої архітектури, споруджену на честь його Божої матері, покарав лютою смертю темних і підлих юд, що вчинили цю мерзенну справу. Прощавай, Покровське. Віри в неіснуючого Бога в тебе не поменшало. Зменшилося краси, – написав письменник. 

Нагадаємо, падіння рівня води в Дніпрі внаслідок руйнування окупантами греблі Каховської ГЕС відкрило для людського ока ще одну сторінку історії Хортиці – залишки дерев’яних мостів 1944 року, які були під водою майже 70 років.

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На дні обмілілого Каховського водосховища виявили залишки церкви XVIII століття

Фото: Вікіпедія

Джерело: Новое время
Дніпропетровська область, Каховська ГЕС, Російська агресія, Церква
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