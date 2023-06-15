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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Маляр о ситуации на фронте: ВСУ осуществляют наступление на нескольких направлениях и оборону

ЗСУ військові
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские войска продолжают наступательную операцию на Бахмутском направлении и на Юге Украины. В то же время, на некоторых участках фронта защитники находятся в обороне.

Об этом рассказала сегодня на брифинге заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, воины постепенно продвигаются вперед на сложнейших участках фронта в условиях жестких боев, авиационных ударов РФ, преимущества врага в артиллерийских и минометных обстрелах.

– На сегодняшний день Вооруженные силы Украины и все Силы обороны находятся как в наступательном процессе, так и в оборонном. То есть, сегодня мы совершаем и наступление на нескольких направлениях, и оборону, поскольку враг также совершает наступательные действия, — отметила Маляр.

Она уточнила, что на Бахмутском направлении оккупанты подтягивают дополнительные резервы, чтобы воспрепятствовать продвижению ВСУ. Украинское командование зафиксировало там перебрасывание с юга десантно-штурмового подразделения РФ.

Агрессор продолжает концентрировать в районе Бахмута значительные силы – личный состав и военную технику.

Несмотря на это, ВСУ не дают российским оккупантам реализовать их планы и продолжают освобождение украинских земель.

– За предыдущие полторы недели продвижение в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск Хортица составило более трех километров, — подчеркнула Маляр.

На южном направлении наступление происходит по нескольким направлениям, и там “так же постепенно, но уверенно идет продвижение ВСУ”.

В то же время враг оказывает мощное сопротивление. Украинские воины сталкиваются со сплошным минированием полей, использованием дронов-камикадзе, интенсивными обстрелами.

– Поэтому сейчас везде продолжаются бои и мощное противостояние с достаточно сильным противником, с РФ, — заявила заместитель министра.

По информации Генерального штаба ВСУ, наступательные действия продолжаются на Бердянском, Мариупольском и Бахмутском направлениях.

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Источник: Военное телевидение Украины

Бахмут, Война в Украине, Ганна Маляр, ВСУ, Міноборони України
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Военным ВСУ очень сложно осуществлять контрнаступление. Оккупанты плотно заминировали поля и оказывают активное сопротивление. Несмотря на сложности, ВСУ уверенно продвигаются вперед.

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