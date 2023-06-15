В районі Вугледара українські військові просунулись до 1 км

В районі Вугледара на Донеччині українським військовим вдалося просунутись до 1 км.

Про це повідомляє Об’єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку.

– У рамках оборонної операції в районі міста Вугледар тривають заходи покращення тактичного положення. Так, наші підрозділи і війська тут просунулись у бік противника до 1 км, – йдеться у повідомленні.

Разом з тим війська РФ інтенсивно обстріляли цей населений пункт.

Зазначено, що найбільше штурмів противник здійснив на Мар’їнському напрямку, а саме 13, на Авдіївському – 9, на Вугледарському – два. В цілому на Донеччині вдень відбулось 25 бойових зіткнень, вночі – сім.

Українські захисники роблять все можливе, щоб вибивати окупантів з позицій.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські війська продовжують наступальну операцію на Бахмутському напрямку та на Півдні України. Водночас на деяких ділянках фронту захисники перебувають в обороні.

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