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На Юге вероятно усиление атак дронами Shahed — Гуменюк

На Юге вероятно усиление атак дронами Shahed — Гуменюк

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк прогнозирует вероятное усиление атак иранскими дронами-камикадзе Shahed 131/136. Об этом она заявила в эфире телемарафона Єдині новини.

— На данном этапе можем констатировать, что их стало меньше, и использование компактными группами по четыре-семь беспилотников. Это может быть связано с тем, что россияне ожидают обновления поставок, и снова, буквально за несколько дней, будет усилена атака Shahed, — отметила Гуменюк.

По ее словам, РФ однозначно получает беспилотники из Ирана, поэтому в планах врага продолжать их применение. Как правило, оккупанты запускают их преимущественно с восточного побережья Азовского моря.

Относительно ситуации в Черном море, Гуменюк сообщила, что сейчас на боевом дежурстве находится один российский подводный ракетоноситель.

— Но, исходя из количества выпущенных ракет, он отстрелялся, то есть опустошен, поэтому, вероятно, вернется в пункт базирования. Однако накануне состоялась ротация с надводным ракетоносителем, который может быстро, в течение 2-3 часов, выйти на боевое дежурство, — добавила она.

Ночью 19 июня ПВО уничтожила четыре крылатые ракеты типа Калибр и четыре дрона-камикадзе типа Shahed 131/136.

Все ракеты РФ выпустила по Одессе с подводной лодки из акватории Черного моря.

Фото: Ukraine Media Center Odesa

Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Одесса, Ракетные удары России, Черное море
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