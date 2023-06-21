Тренування розпочнуться в серпні: Зеленський оцінив, коли Україна отримає F-16

Українські пілоти можуть розпочати навчання на американських винищувачах F-16 вже у серпні цього року, а перші літаки можуть надійти в Україну через шість-сім місяців.

Про це в інтерв’ю BBC сказав президент України Володимир Зеленський.

Під час розмови з журналістами глава держави наголосив, що Україна потребує сучасних винищувачів F-16.

На його думку, українські пілоти можуть розпочати тренування на F-16 вже в серпні, а перші літаки можуть прибути через шість-сім місяців.

Раніше глава Міноборони Олексій Резніков заявив, що Україна прийме на озброєння сучасні західні бойові винищувачі F-16 не раніше від Нового року 2024-го.

Тим часом у Держдепі США повідомили, що потенційне передання Україні винищувачів F-16 – чи то від США, чи від іншого союзника – займе місяці та відбуватиметься у кілька етапів.

Як відомо, Нідерланди та Данія очолили “авіаційну коаліцію”, яка передбачає тренування українських пілотів на західних бойових літаках та потенційні поставки цих винищувачів.

Джерело : BBC

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