Тренування розпочнуться в серпні: Зеленський оцінив, коли Україна отримає F-16
Українські пілоти можуть розпочати навчання на американських винищувачах F-16 вже у серпні цього року, а перші літаки можуть надійти в Україну через шість-сім місяців.
Про це в інтерв’ю BBC сказав президент України Володимир Зеленський.
Під час розмови з журналістами глава держави наголосив, що Україна потребує сучасних винищувачів F-16.
На його думку, українські пілоти можуть розпочати тренування на F-16 вже в серпні, а перші літаки можуть прибути через шість-сім місяців.
Раніше глава Міноборони Олексій Резніков заявив, що Україна прийме на озброєння сучасні західні бойові винищувачі F-16 не раніше від Нового року 2024-го.
Тим часом у Держдепі США повідомили, що потенційне передання Україні винищувачів F-16 – чи то від США, чи від іншого союзника – займе місяці та відбуватиметься у кілька етапів.
Як відомо, Нідерланди та Данія очолили “авіаційну коаліцію”, яка передбачає тренування українських пілотів на західних бойових літаках та потенційні поставки цих винищувачів.
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