Воздушные силы подтвердили удар по базе Росгвардии в Геническе

В Вооруженных силах Украины подтвердили удар по базе Росгвардии во временно оккупированном Геническе на Херсонщине.

Об этом в своем Telegram сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

– База Росгвардии в Геническе…Украинский ответ на российский ракетный террор не заставил себя ждать. Оккупантам не будет покоя на нашей земле! Уничтожаем рашистов, держим небо! Вместе к победе, – написал он.

Напомним, днем 23 июня появилась информация, что во временно оккупированном Геническе, что на Херсонщине, прогремели взрывы. Сообщалось, что в результате попадания в здание базирования Росгвардии есть погибшие и раненые.



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