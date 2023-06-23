Воздушные силы подтвердили удар по базе Росгвардии в Геническе
В Вооруженных силах Украины подтвердили удар по базе Росгвардии во временно оккупированном Геническе на Херсонщине.
Об этом в своем Telegram сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.
– База Росгвардии в Геническе…Украинский ответ на российский ракетный террор не заставил себя ждать. Оккупантам не будет покоя на нашей земле! Уничтожаем рашистов, держим небо! Вместе к победе, – написал он.
Напомним, днем 23 июня появилась информация, что во временно оккупированном Геническе, что на Херсонщине, прогремели взрывы. Сообщалось, что в результате попадания в здание базирования Росгвардии есть погибшие и раненые.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 485-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Киев закупит для пляжей песок. И это не шутка. Несмотря на то, что пляжный сезон в столице в этом году не будет открываться, коммунальщики планируют подсыпать 7 зон отдыха. Стоит такое удовольствие 6,5 млн грн налогоплательщиков.Орест Дрималовский