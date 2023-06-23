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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Воздушные силы подтвердили удар по базе Росгвардии в Геническе

ЗСУ, українська армія
Фото: Getty Images

В Вооруженных силах Украины подтвердили удар по базе Росгвардии во временно оккупированном Геническе на Херсонщине.

Об этом в своем Telegram сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

– База Росгвардии в Геническе…Украинский ответ на российский ракетный террор не заставил себя ждать. Оккупантам не будет покоя на нашей земле! Уничтожаем рашистов, держим небо! Вместе к победе, – написал он.

Напомним, днем 23 июня появилась информация, что во временно оккупированном Геническе, что на Херсонщине, прогремели взрывы. Сообщалось, что в результате попадания в здание базирования Росгвардии есть погибшие и раненые.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 485-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, ВСУ, Російська агресія, Херсонская область
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