Повітряні сили підтвердили удар по базі Росгвардії у Генічеську

У Збройних силах України підтвердили удар по базі Росгвардії у тимчасово окупованому Генічеську на Херсонщині.

Про це у своєму Telegram повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

– База Росгвардії в Генічеську…Українська відповідь на російський ракетний терор не забарилась. Окупантам не буде спокою на нашій землі! Нищимо рашистів, тримаємо небо! Разом до перемоги, – написав він.

Нагадаємо, вдень 23 червня з’явилася інформація, що у тимчасово окупованому Генічеську, що на Херсонщині, пролунали вибухи. Повідомлялося, що внаслідок влучання у будівлю базування Росгвардії є загиблі та поранені.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 485-ту добу.

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