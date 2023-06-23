Повітряні сили підтвердили удар по базі Росгвардії у Генічеську
У Збройних силах України підтвердили удар по базі Росгвардії у тимчасово окупованому Генічеську на Херсонщині.
Про це у своєму Telegram повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.
– База Росгвардії в Генічеську…Українська відповідь на російський ракетний терор не забарилась. Окупантам не буде спокою на нашій землі! Нищимо рашистів, тримаємо небо! Разом до перемоги, – написав він.
Нагадаємо, вдень 23 червня з’явилася інформація, що у тимчасово окупованому Генічеську, що на Херсонщині, пролунали вибухи. Повідомлялося, що внаслідок влучання у будівлю базування Росгвардії є загиблі та поранені.
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