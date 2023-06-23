Украине нужно больше самолетов, чтобы бросить вызов России в небе — Кулеба

Для успешного контрнаступления Украине нужно больше самолетов и вертолетов, это поможет бросить вызов России в небе.

Об этом в интервью Telegraph заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

— Самой большой проблемой в контрнаступлении является постоянство поставок артиллерийских боеприпасов, причем в достаточном количестве. И вторая самая большая проблема контрнаступления — господство России в воздухе, — сказал он.

Кулеба подчеркнул, чтобы “сбросить Россию с неба”, украинским защитникам нужны самолеты, вертолеты и переносные зенитные комплексы, например Stinger.

По словам министра, каждый класс оружия, который Украина ожидала от союзников, уже “разблокирован”. Речь идет о средствах противовоздушной обороны, современных танках, высокоточных ракетах большой дальности и истребителях.

— Самая большая гора, которую мы должны преодолеть — это обеспечить постоянство поставок артиллерийских боеприпасов. Это все еще непокоренная вершина дипломатии, — сказал Кулеба.

Кроме этого, Украина пытается убедить США предоставить дальнобойные ракеты ATACMS, которые запускаются из систем HIMARS, поскольку предоставленных Британией ракет Storm Shadow нет в достаточном количестве.

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