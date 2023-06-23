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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Україні потрібно більше літаків, щоб кинути виклик Росії в небі – Кулеба

Дмитро Кулеба
Фото: МЗС

Для успішного контрнаступу Україні потрібно більше літаків і гелікоптерів, це допоможе кинути виклик Росії у небі.

Про це в інтерв’ю Telegraph заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Найбільшою проблемою в контрнаступі є сталість постачання артилерійських боєприпасів, при чому в достатній кількості. І друга найбільша проблема контрнаступу – панування Росії в повітрі, – сказав він.

Кулеба наголосив, щоб “скинути Росію з неба” українським захисникам потрібні літаки, гелікоптери та переносні зенітні комплекси, наприклад Stinger.

За словами міністра, кожен клас зброї, який Україна очікувала від союзників вже “розблоковано”. Йдеться про засоби протиповітряної оборони, сучасні танки, високоточні ракети великої дальності та винищувачі.

– Найбільша гора, яку ми маємо подолати – це забезпечити сталість постачань артилерійських боєприпасів. Це все ще нескорена вершина дипломатії, – сказав Кулеба.

Крім цього, Україна намагається переконати США надати далекобійні ракети ATACMS, які запускаються з систем HIMARS, оскільки наданих Британією ракет Storm Shadow немає в достатній кількості.

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Війна в Україні, Винищувачі для України, Дмитро Кулеба, Російська агресія
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