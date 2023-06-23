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Юлия Соколова, редактор ленты

Было очень сильное наступление: ВСУ остановили оккупантов на Купянском и Лиманском направлениях

Было очень сильное наступление: ВСУ остановили оккупантов на Купянском и Лиманском направлениях
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженным силам Украины удалось остановить наступление российских оккупационных войск на Купянском и Лиманском направлениях.

Об этом сообщила в своем официальном Telegram-канале заместитель министра обороны Анна Маляр.

– На Купянском и Лиманском направлениях наши Силы обороны остановили наступление врага, – отметила она.

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Дополнительные детали Маляр озвучила в эфире телемарафона Єдині новини. Она напомнила, что в то время как украинские военные совершают наступательные действия на Юге, враг усилился на Востоке. Оккупанты стянули туда резервы для наступления и пытались прорвать нашу оборону.

По словам заместительницы министра, ожесточенные бои на указанных двух направлениях продолжались более недели.

– Последние полторы недели у нас были очень ожесточенные бои именно на Купянском и Лиманском направлениях. Но наши Вооруженные силы врага там остановили, – подчеркнула Маляр в комментарии ведущей Вікна-новини Яне Брензей.

Она уточнила, что по состоянию на вчерашний и сегодняшний день там произошло всего несколько боестолкновений. И российские войска остановили свои наступательные действия.

– Наши бойцы своими мужественными, мощными, профессиональными действиями их остановили, потому что это было очень сильное наступление. Мы его даже называли в наших сообщениях “масштабное наступление”, ведь это так и было, – объяснила Маляр.

Она не стала прогнозировать дальнейшие действия врага, уточнив, что это должна делать украинская разведка.

В то же время Анна Маляр проинформировала, что оккупанты стратегически не собираются отказываться от своей цели – выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Поэтому они будут пробовать двигаться дальше, хотя и не имеют успеха.

Маляр отметила, что оккупантам не удается продвинуться ни в направлении Марьинка-Авдеевка, ни на Бахмутском, ни на Купянском и Лиманском направлениях.

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Война в Украине, Ганна Маляр, ВСУ, Куп'янськ, Лиман, Російська агресія
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