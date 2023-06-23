Было очень сильное наступление: ВСУ остановили оккупантов на Купянском и Лиманском направлениях
Вооруженным силам Украины удалось остановить наступление российских оккупационных войск на Купянском и Лиманском направлениях.
Об этом сообщила в своем официальном Telegram-канале заместитель министра обороны Анна Маляр.
– На Купянском и Лиманском направлениях наши Силы обороны остановили наступление врага, – отметила она.
Дополнительные детали Маляр озвучила в эфире телемарафона Єдині новини. Она напомнила, что в то время как украинские военные совершают наступательные действия на Юге, враг усилился на Востоке. Оккупанты стянули туда резервы для наступления и пытались прорвать нашу оборону.
По словам заместительницы министра, ожесточенные бои на указанных двух направлениях продолжались более недели.
– Последние полторы недели у нас были очень ожесточенные бои именно на Купянском и Лиманском направлениях. Но наши Вооруженные силы врага там остановили, – подчеркнула Маляр в комментарии ведущей Вікна-новини Яне Брензей.
Она уточнила, что по состоянию на вчерашний и сегодняшний день там произошло всего несколько боестолкновений. И российские войска остановили свои наступательные действия.
– Наши бойцы своими мужественными, мощными, профессиональными действиями их остановили, потому что это было очень сильное наступление. Мы его даже называли в наших сообщениях “масштабное наступление”, ведь это так и было, – объяснила Маляр.
Она не стала прогнозировать дальнейшие действия врага, уточнив, что это должна делать украинская разведка.
В то же время Анна Маляр проинформировала, что оккупанты стратегически не собираются отказываться от своей цели – выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Поэтому они будут пробовать двигаться дальше, хотя и не имеют успеха.
Маляр отметила, что оккупантам не удается продвинуться ни в направлении Марьинка-Авдеевка, ни на Бахмутском, ни на Купянском и Лиманском направлениях.
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