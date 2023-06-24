На Донеччині ЗСУ звільнили території, що були окуповані з 2014 року
У Збройних силах України підтвердили звільнення територій на Донеччині, які перебували під російською окупацією від початку війни – з 2014 року.
Про просування українських військових повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський.
– На Таврійському напрямку Сили оборони звільнили території під Красногорівкою на Донеччині, які були окуповані з 2014 року, – наголосив він.
Рух українські військ продовжується.
Про звільнення територій розповів в ефірі телемарафону і речник об’єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.
За його словами, під Красногорівкою штурмові підрозділи українських військ унаслідок добре спланованої операції заволоділи кількома позиціями, які ворог утримував з 2014 року.
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