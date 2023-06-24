Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні Терміново
Вибух у 16-поверхівці в Києві: загинули три людини, рятувальна операція триває
Витік газу міг стати причиною вибуху в київській багатоповерхівці – прокуратура
У Москві та Ростові військова техніка: що відбувається у Росії після заяви Пригожина
На Хмельниччині евакуювали людей після падіння уламків ракет Х-101/Х-555
Дружина власника батискафа OceanGate виявилася праправнучкою пари, яка загинула на Титаніку
Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

На Донеччині ЗСУ звільнили території, що були окуповані з 2014 року

На Донеччині ЗСУ звільнили території, що були окуповані з 2014 року
Фото: Генштаб ЗСУ

У Збройних силах України підтвердили звільнення територій на Донеччині, які перебували під російською окупацією від початку війни – з 2014 року.

Про просування українських військових повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський.

– На Таврійському напрямку Сили оборони звільнили території під Красногорівкою на Донеччині, які були окуповані з 2014 року, – наголосив він.

Рух українські військ продовжується.

Карта Донецької області

Карта: Deep State

Про звільнення територій розповів в ефірі телемарафону і речник об’єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

За його словами, під Красногорівкою штурмові підрозділи українських військ унаслідок добре спланованої операції заволоділи кількома позиціями, які ворог утримував з 2014 року.

Війна в Україні, Донецька область, ЗСУ, контрнаступ, Красногорівка
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Час відмовитися від страху ескалації та дати Україні всю зброю: Кулеба про події в РФ
Дмитро Кулеба
У небо здійнявся клуб диму: у Бердянську повідомляють про вибухи
На Донеччині ЗСУ звільнили території, що були окуповані з 2014 року
Бунт Пригожина цілком може змінити хід війни на користь Києва: світові ЗМІ про ситуацію в РФ
На Донеччині ЗСУ звільнили території, що були окуповані з 2014 року
РФ атакувала Одещину ракетами Калібр: пошкоджено складську будівлю
На Донеччині ЗСУ звільнили території, що були окуповані з 2014 року
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 24.06.2023
карта бойових дій на 21.06.2023
Відео
Безглузді закупівлі для укриттів під час війни: як виправдовуються ініціатори

Київ закупить для пляжів пісок. І це не жарт. Попри те, що пляжного сезону в столиці цьогоріч не відкриватимуть, комунальники планують підсипати 7 зон відпочинку. Коштує таке задоволення 6,5 млн грн платників податків.

Орест Дрималовський
Залякували війною на мітингу: що відомо про скандал довкола готелю Дністер у Франківську
На Донеччині ЗСУ звільнили території, що були окуповані з 2014 року
Представники УПЦ МП і досі не покинули Києво-Печерську лавру: деталі
Києво-Печерська лавра
Не ворушаться по кілька діб на позиції! Як працюють снайпери на передовій
На Донеччині ЗСУ звільнили території, що були окуповані з 2014 року
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (23.06.2023)
На Донеччині ЗСУ звільнили території, що були окуповані з 2014 року
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь