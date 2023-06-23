Закрепляются на рубежах: ВСУ достигли успеха на двух направлениях южного фронта
Вооруженные силы Украины продолжают наступательные действия на южном фронте. Они добились успеха на двух направлениях.
Об оперативной ситуации на фронте за прошедшие сутки рассказал спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона Єдині новини.
Он уточнил, что украинские воины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
– На направлениях Новоданиловка – Работино и Малая Токмачка – Новофедоровка имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы, — подчеркнул Ковалев.
В то же время российские оккупанты пытаются не допустить продвижения ВСУ на Ореховском направлении. Враг использовал резервы и пытался восстановить утраченные позиции.
Силы обороны Украины продолжают сдерживать российское наступление на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. По данным Генштаба, особенно тяжелые бои происходят:
- Лиманское направление – в районе Белогоровки (Луганская область);
- Авдеевское направление – в районах населенных пунктов Северное и Авдеевка (Донецкая область);
- Марьинское направление – в районах города Марьинка и села Победа (Донецкая область).
ВСУ мужественно держат оборону, нанося врагу потери в живой силе и технике.
В то же время оккупанты используют мирных жителей как “живой щит”. В частности, во временно захваченный город Кременная прибыло подразделение войск РФ в составе более 300 человек. Они небольшими группами занимают частные дома посреди местного населения.
По данным Минобороны Украины, ВСУ удалось остановить наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях. Ожесточенные бои продолжались более недели.
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