Это игра с огнем. Просчитываются различные сценарии намерений РФ на ЗАЭС – Юсов

Ситуация с минированием оккупантами Запорожской АЭС действительно очень серьезная, поэтому сейчас просчитываются различные сценарии и последствия реализации террористических намерений врага на станции.

Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона Єдині новини.

— Информация о заминировании объектов на ЗАЭС появляется не впервые, но сейчас мы наблюдаем автивизацию подобных действий со стороны оккупантов… Да, это игра с огнем, игра очень опасная, — подчеркнул он.

По его словам, единственная возможность предотвратить такие сценарии — быстрая деоккупация и возвращение АЭС под контроль Украины.

Накануне начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что оккупанты завершили подготовку к теракту на Запорожской АЭС.

По его словам, никогда ситуация не была такой серьезной, как сейчас, поскольку россияне разместили начиненную взрывчаткой технику рядом с четырьмя энергоблоками станции.

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