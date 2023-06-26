Это игра с огнем. Просчитываются различные сценарии намерений РФ на ЗАЭС – Юсов
Ситуация с минированием оккупантами Запорожской АЭС действительно очень серьезная, поэтому сейчас просчитываются различные сценарии и последствия реализации террористических намерений врага на станции.
Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона Єдині новини.
— Информация о заминировании объектов на ЗАЭС появляется не впервые, но сейчас мы наблюдаем автивизацию подобных действий со стороны оккупантов… Да, это игра с огнем, игра очень опасная, — подчеркнул он.
По его словам, единственная возможность предотвратить такие сценарии — быстрая деоккупация и возвращение АЭС под контроль Украины.
Накануне начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что оккупанты завершили подготовку к теракту на Запорожской АЭС.
По его словам, никогда ситуация не была такой серьезной, как сейчас, поскольку россияне разместили начиненную взрывчаткой технику рядом с четырьмя энергоблоками станции.
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