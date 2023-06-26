Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Поход на Москву завершен, Пригожин заворачивает обратно в “полевые лагеря”
Поход на Москву завершен, Лукашенко и Пригожин договорились об отводе вагнеровцев: что происходит в РФ
Жена владельца батискафа OceanGate оказалась праправнучкой пары, погибшей на Титанике
Эксклюзив
Йод пить не надо, это не второй Чернобыль: что будет в случае подрыва Запорожской АЭС
До столицы РФ 2 часа: колонны ЧВК Вагнера вошли в Московскую область
Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Это игра с огнем. Просчитываются различные сценарии намерений РФ на ЗАЭС – Юсов

Это игра с огнем. Просчитываются различные сценарии намерений РФ на ЗАЭС – Юсов
Фото: Факти ICTV

Ситуация с минированием оккупантами Запорожской АЭС действительно очень серьезная, поэтому сейчас просчитываются различные сценарии и последствия реализации террористических намерений врага на станции.

Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона Єдині новини.

— Информация о заминировании объектов на ЗАЭС появляется не впервые, но сейчас мы наблюдаем автивизацию подобных действий со стороны оккупантов… Да, это игра с огнем, игра очень опасная, — подчеркнул он.

По его словам, единственная возможность предотвратить такие сценарии — быстрая деоккупация и возвращение АЭС под контроль Украины.

Накануне начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что оккупанты завершили подготовку к теракту на Запорожской АЭС.

По его словам, никогда ситуация не была такой серьезной, как сейчас, поскольку россияне разместили начиненную взрывчаткой технику рядом с четырьмя энергоблоками станции.

Читайте также
Угрозы на ЗАЭС: в Украине развернули штабы и готовят учения с перекрытием дорог
Ігор Клименко

Андрій Юсов, Война в Украине, ЗАЕС, Минирование, Разведка, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Самый молодой премьер: что известно о Метте Фредериксен, которой прогнозируют пост генсека НАТО
Метте Фредеріксен
Силы обороны освободили Ровнополь в Донецкой области — Маляр
танк Т-72
ЕС увеличил на €3,5 млрд фонд, из которого финансируются поставки оружия Украине
прапори ЄС
Украина ожидает получить на саммите в Вильнюсе четкое приглашение к упрощенному присоединению к НАТО — Ермак
Єрмак
Столтенберг: События в РФ демонстрируют последствия большой ошибки Путина — нападения на Украину
Єнс Столтенберг
Видео
Готовы ли белорусы свергнуть Лукашенко и для чего Пригожин Путину в Беларуси

Есть определенные предпосылки для освобождения Беларуси, но должно совпасть несколько факторов одновременно. Среди них — милитарный разгром России, международный ордер на арест самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и другие факторы.

Юлия Захарченко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (25.06.2023)
Это игра с огнем. Просчитываются различные сценарии намерений РФ на ЗАЭС – Юсов
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (25.06.2023)
Это игра с огнем. Просчитываются различные сценарии намерений РФ на ЗАЭС – Юсов
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (25.06.2023)
Это игра с огнем. Просчитываются различные сценарии намерений РФ на ЗАЭС – Юсов
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (25.06.2023)
Это игра с огнем. Просчитываются различные сценарии намерений РФ на ЗАЭС – Юсов
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь