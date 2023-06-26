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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Це гра з вогнем. Прораховуються різні сценарії намірів РФ на ЗАЕС – Юсов

Це гра з вогнем. Прораховуються різні сценарії намірів РФ на ЗАЕС – Юсов
Фото: Факти ICTV

Ситуація із замінуванням окупантами Запорізької АЕС справді дуже серйозна, тому зараз прораховуються різні сценарії та наслідки реалізації терористичних намірів ворога на станції.

Про це заявив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Інформація про замінування об’єктів на ЗАЕС з’являється не вперше, але зараз ми спостерігаємо активізацію таких дій з боку окупантів…Так, це гра з вогнем, гра дуже небезпечна, – наголосив він.

За його словами, єдина можливість запобігти таким сценаріям – швидка деокупація та повернення АЕС під контроль України.

Напередодні начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що окупанти завершили підготовку до теракту на Запорізькій АЕС.

За його словами, ніколи ситуація не була такою серйозною, як зараз, оскільки росіяни розмістили начинену вибухівкою техніку поряд із чотирма енергоблоками станції.

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Андрій Юсов, Війна в Україні, ЗАЕС, Мінування, Розвідка, Російська агресія
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