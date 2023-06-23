Угрозы на ЗАЭС: в Украине развернули штабы и готовят учения с перекрытием дорог

Украина готовится к ликвидации последствий, если российские войска устроят теракт на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции (АЭС). По стране уже развернули штабы и проведут соответствующие учения.

Об этом министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал ведущей Вікна-новини Яне Брензей в эфире телемарафона.

– С сегодняшнего дня мы уже развернули работу соответствующих штабов. В них будут присутствовать энергетики, сотрудники ГСЧС, полиция, медики, – отметил глава МВД.

Члены штабов должны четко доносить до украинцев правила поведения в случае чрезвычайной ситуации – возможной утечки радиации на ЗАЭС.

Клименко уточнил, что тот радиоактивный фон, который может возникнуть после теракта, будет оставаться в воздухе “приблизительно одни сутки”.

– Таким образом, на 80% мы уменьшим радиоактивный фон в течение суток… То есть мы говорим о возможном тепловом выбросе, который потеряет наибольшую свою концентрацию в течение суток, — подчеркнул он.

По словам министра, в ближайшие дни состоятся учения “с перекрытием дорог, развертыванием санитарных блокпостов” и проверкой радиационного фона.

Клименко заверил, что все оборудование для измерения радиации уже откалибровано и готово к применению.

Глава МВД добавил, что все граждане, желающие выехать с территории возможного поражения, будут обеспечены транспортом. Речь идет о 50-километровой зоне вокруг Запорожской АЭС.

– Под этой территорией мы подразумеваем 50-километровую зону по радиусу вокруг ЗАЭС. Если мы берем и правый, и левый берег – это около полумиллиона населения, — объяснил Клименко.

Он заявил, что органы власти будут работать “достаточно открыто, в тесном взаимодействии с населением” и будут информировать людей обо всех шагах.

Что делать в случае теракта на ЗАЭС

В первую очередь Игорь Клименко советует украинцам сохранять спокойствие.

Кроме того, он озвучил основные правила безопасности на случай выброса радиации:

не выходить на улицу, пока местные органы власти, органы гражданской защиты не дадут распоряжение о дальнейшем перемещении, эвакуационных мерах;

если в момент теракта человек находился дома, нужно закрыться там на срок “до суток”, закрыть все окна и двери, перекрыть вентиляцию, выключить кондиционеры;

необходимо закрыть все щели, имеющиеся в домах или квартирах, смоченной тканью или скотчем;

обязательно следить за официальными сообщениями ГСЧС, Национальной полиции и местных властей;

если человек находится на улице и направляется домой или в укрытие, следует надеть респиратор или защитную маску.

Клименко заверил в готовности всех служб – Министерства энергетики, МВД, Министерства здравоохранения и местных органов власти к любым чрезвычайным ситуациям, связанным с возможной утечкой радиации на Запорожской АЭС.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской АЭС с выбросом радиации. Глава государства ссылался на данные украинской разведки.

Факты ICTV рассказывали, как вести себя в случае радиационной аварии, чтобы уберечь и себя, и своих близких от негативных последствий.

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