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Юлия Соколова, редактор ленты

Дания начала обучение украинских летчиков на истребителях F-16 – СМИ

винищувач F-16
Фото: Unsplash

В понедельник, 26 июня, правительство Дании объявило о начале обучения украинских пилотов на многофункциональных легких истребителях F-16.

Об этом информирует агентство Associated Press со ссылкой на исполняющего обязанности министра обороны Трольса Лунда Пульсена.

Он отметил, что Дания как член НАТО “сделала шаг относительно начала обучения и повышения квалификации украинских пилотов”.

– Мы также рассмотрим, стоит ли делать конкретные пожертвования Украине датских истребителей F-16 и сколько их должно быть, — добавил глава Минобороны Дании.

Он уточнил, что украинские пилоты должны учиться от шести до восьми месяцев, прежде чем возможная передача датских самолетов F-16 станет реальностью.

– Это не значит, что вы не можете принять решение заранее. Но (самолеты F-16, — Ред.) будут находиться в Дании до 2024 года, — заявил Пульсен.

По его словам, Дания планирует снять F-16 с вооружения на два года раньше, чем планировалось. Страна заказала 27 истребителей F-35A, которые заменят более чем 40-летние самолеты F-16 (30 таких истребителей до сих пор находятся на вооружении армии Дании).

Переход на F-35A будет происходить с конца 2023 до конца 2025 года. Первоначально этот процесс планировался на 2027 год.

Дания присоединилась к так называемой авиационной коалиции и вместе с Нидерландами согласилась провести тренировки для украинских пилотов на истребителях F-16.

В правительстве Дании заявляли, что могут поддержать передачу Украине этих самолетов, но при условии одобрения США как страны-производителя.

Источник: AP
Война в Украине, Винищувач F-16, Истребители для Украины, Дания
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