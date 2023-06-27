Вивчають можливості баз: Ігнат спростував, що українські пілоти почали навчання на F-16

Українські пілоти ще не почали навчатися на багатофункціональних винищувачах F-16. Наразі вивчаються пропускні можливості навчальних центрів та баз.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону Єдині новини.

Таким чином він прокоментував повідомлення західних ЗМІ, що Данія начебто вже розпочала навчання українських льотчиків на F-16.

– Те, що почали навчатися, змушений, на жаль, щодня спростовувати. Тому що не почали навчатися пілоти. Офіційні фахівці різних рівнів працюють сьогодні в Європі, вивчають пропускну можливість тих навчальних центрів, баз, де можуть навчатися наші пілоти, й зокрема на західних літаках F-16, – наголосив Ігнат.

Він нагадав, що західні партнери створили так звану авіаційну коаліцію. Лідерство в цьому питанні взяла на себе Велика Британія. Крім того, долучилися Данія і Нідерланди. Вони готові навчати пілотів на різних майданчиках.

Ігнат уточнив, що процес іде, але “він не буде швидким”. Речник підтвердив, що потрібні будуть місяці для освоєння винищувачів.

Україна вже сформувала список пілотів, які першими поїдуть навчатися. Вони мають бойовий досвід та наліт годин.

– Як тільки льотний склад, пілоти вже виїдуть, то ми про це обов’язково повідомимо, – запевнив Ігнат.

Напередодні агентство Associated Press повідомило, що уряд Данії начебто оголосив про початок навчання українців на винищувачах F-16. Видання посилалося на виконувача обов’язків міністра оборони Трольса Лунда Пульсена, який зазначив, що Данія як член НАТО “зробила крок щодо початку навчання та підвищення кваліфікації українських пілотів”.

– Ми також розглянемо, чи варто робити конкретну пожертву Україні данських винищувачів F-16 і скільки їх має бути, – додав глава Міноборони Данії.

Він уточнив, що українські пілоти мають навчатися від шести до восьми місяців, перш ніж можливе передання данських літаків F-16 стане реальністю.

– Це не означає, що ви не можете ухвалити рішення заздалегідь. Але (літаки F-16, – Ред.) перебуватимуть у Данії до 2024 року, – заявив Пульсен.

За його словами, Данія планує зняти F-16 із озброєння на два роки раніше, ніж планувалося. Країна замовила 27 винищувачів F-35A, які замінять більш ніж 40-річні літаки F-16 (30 таких винищувачів досі перебувають на озброєнні армії Данії).

Перехід на F-35A відбуватиметься з кінця 2023 року до кінця 2025 року. Спочатку цей процес планувався на 2027 рік.

Як відомо, Данія приєдналася до так званої авіаційної коаліції та разом із Нідерландами погодилася провести тренування для українських пілотів на винищувачах F-16.

В уряді Данії заявляли, що можуть підтримати передання Україні цих літаків, але за умови схвалення США як країни-виробника.

Джерело : AP

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