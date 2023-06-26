Зеленський ввів у дію рішення РНБО за результатами перевірки укриттів: що воно передбачає

Рада національної безпеки і оборони України визнала незадовільною готовність укриттів у 11 містах та кількох областях. У зв’язку з цим президент Володимир Зеленський доручив посилити кримінальну відповідальність за неналежну підготовку бомбосховищ.

Глава держави указом №353 ввів у дію рішення РНБО від 23 червня про результати обстежень обʼєктів фонду захисних споруд.

Рада нацбезпеки визнала незадовільним забезпечення готовності укриттів у: Запорізькій та Сумській областях, Житомирському районі Житомирської області, Білоцерківському районі Київської області, Конотопському районі Сумської області, в столиці Києві, в Запоріжжі, Херсоні, Чернігові, Харкові, Миколаєві, Одесі, Сумах, Дніпрі, Конотопі, а також Білій Церкві.

Кабінет міністрів, обласні, Київська міська військова адміністрації, органи місцевого самоврядування мають невідкладно притягнути до дисциплінарної відповідальності чиновників, які відповідають за утримання та експлуатацію укриттів.

Апарат РНБО очікує на інформацію про результати до 30 червня цього року.

Посилення кримінальної відповідальності та інші ініціативи

Кабінет міністрів повинен внести до Верховної Ради низку законодавчих ініціатив. Міністрам доручено запропонувати зміни:

до Кримінального кодексу – щодо посилення кримінальної відповідальності посадових осіб за неналежне утримання, експлуатацію укриттів, а також за відсутність безперешкодного цілодобового доступу громадян до цих обʼєктів;

– щодо посилення кримінальної відповідальності посадових осіб за неналежне утримання, експлуатацію укриттів, а також за відсутність безперешкодного цілодобового доступу громадян до цих обʼєктів; до Кодексу України про адміністративні правопорушення – про посилення відповідальності посадових осіб, балансоутримувачів та власників бомбосховищ за їх неналежне утримання, а також за недопуск туди громадян під час повітряної тривоги;

до Закону Про відповідальність за правопорушення в сфері містобудівної діяльності – про встановлення покарання за неналежне проєктування та будівництво укриттів.

Також очікуються зміни, згідно з якими працівники Національної поліції, ДСНС зможуть притягнути до відповідальності балансоутримувачів та власників укриттів.

Забудовників хочуть зобов’язати під час будівництва житлових будинків, закладів освіти та інших будівель соціальної інфраструктури планувати підземні захисні споруди.

Ці ініціативи мають надійти до парламенту до 31 липня 2023 року.

Що ще доручено Кабміну та іншим органам влади

За рішенням РНБО, уряд повинен:

Надати укриттям статус обʼєктів, які мають стратегічне значення для захисту населення.

У Кабміні має з’явитися особа, яка контролюватиме процес приведення бомбосховищ до належного стану.

Повинні проходити системні перевірки укриттів.

Буде створено комісію на чолі з віцепремʼєром Олександром Кубораковим для перевірки стану мостових споруд.

До 31 липня 2023 року потрібно оновити державні будівельні норми та стандарти в сфері заходів цивільного захисту та проєктування бомбосховищ. РНБО закликала врахувати світовий досвід та безпекові вимоги.

потрібно оновити державні будівельні норми та стандарти в сфері заходів цивільного захисту та проєктування бомбосховищ. РНБО закликала врахувати світовий досвід та безпекові вимоги. До 15 липня 2023 року міністри мають розглянути можливість виділення додаткового фінансування на облаштування укриттів у закладах з масовим перебуванням людей (лікарнях, закладах соціального захисту тощо).

Міністерствам, іншим центральним органам влади доручено до 31 серпня забезпечити утримання у постійній готовності наявних укриттів та наростити фонд захисних споруд. Йдеться про бомбосховища для захисту персоналу обʼєктів критичної інфраструктури та субʼєктів господарювання.

Обласні, Київська міська військова адміністрації та органи місцевого самоврядування повинні:

До 30 червня вилучити з електронних мап укриття, які не відповідають вимогам та не можуть використовуватися для захисту населенням.

вилучити з електронних мап укриття, які не відповідають вимогам та не можуть використовуватися для захисту населенням. Привести укриття у належний стан до 25 липня , забезпечити цілодобовий та безперешкодний доступ до них. Крім того, вони мають надати онлайн-доступ до інформації про бомбосховища, створити кол-центри для прийому, реагування на звернення громадян. У регіонах мають діяти електронні мапи укриттів, чат-боти та інші інформаційні ресурси.

, забезпечити цілодобовий та безперешкодний доступ до них. Крім того, вони мають надати онлайн-доступ до інформації про бомбосховища, створити кол-центри для прийому, реагування на звернення громадян. У регіонах мають діяти електронні мапи укриттів, чат-боти та інші інформаційні ресурси. Нарощувати фонд укриттів, щоб забезпечити доступ до них для 100% населення. Йдеться про спорудження нових бомбосховищ, встановлення модульних укриттів тощо.

Указ набирає чинності з дня його опублікування. Контроль за виконанням рішення здійснюватиме секретар РНБО Олексій Данілов.

Як відомо, перевірку захисних споруд в Україні провели після загибелі двох жінок та дитини біля зачиненого укриття в Деснянському районі Києва.

Джерело : Офіс президента

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