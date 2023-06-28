Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Экс-депутат Госдумы рассказал, для чего Путин организовал “бунт Пригожина”
За рулем был пьяный полицейский: в ДТП на Кировоградщине погибли три выпускницы
Эксклюзив
Ее искали 6 месяцев, а ДНК так и не совпала: дочь о гибели матери из-за удара по ТЦ Амстор в Кременчуге
Зачем Пригожин уничтожил самолет и пять вертолетов во время “похода” на Москву — объяснил Игнат
На Украину надвигается циклон Lambert: какой будет погода
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Главное событие контрнаступления еще впереди – Резников

Олексій Резніков
Фото: УНИАН

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что освобождение от российских войск группы населенных пунктов в последние недели было “не главным событием” в запланированном контрнаступлении Сил обороны.

Об этом он сказал в интервью Financial Times.

— Когда это произойдет, вы все это увидите… Все увидят, — сказал глава Минобороны, отмахнувшись от сообщений СМИ о медленном продвижении украинской армии.

Он подтвердил, что основные резервы войск, в том числе большинство бригад, недавно обученных на Западе и оснащенных современными танками и бронетехникой НАТО, еще не задействованы в операции.

Кроме того, Резников добавил, что украинские силы достигли “определенных успехов”, которых генеральный штаб не обнародовал, чтобы не разоблачать войска.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что ВСУ летом отвоевали больше территорий, чем Россия оккупировала в период своего “масштабного” зимнего наступления.

26 июня Минобороны заявило об освобождении от оккупантов села Ривнополь в Донецкой области.

Это уже девятый населенный пункт, освобождение которого официально подтвердили в военном руководстве Украины.

В списке деоккупированных населенных пунктов во время летнего контрнаступления также есть Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобково, Нескучное, Пятихатки.

Читайте также
Где самая большая линия обороны РФ и какие ловушки россиян могут замедлить контрнаступление
Бої на фронті

Источник: Financial Times
Война в Украине, ВСУ, контрнаступ, Алексей Резников
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Директор завода в 28. Что известно о новом руководителе Укроборонпрома Сметанине
Главное событие контрнаступления еще впереди – Резников
Россияне за сутки построили переправу под Чонгарским мостом — разведка Британии
Чонгарський міст
В Киев с необъявленным визитом приехал президент Литвы
Главное событие контрнаступления еще впереди – Резников
Лукашенко публично унизил Путина и будет использовать ЧВК Вагнера для уменьшения давления РФ — ISW
Президент Білорусі Олександр Лукашенко
Наемники ЧВК Вагнера до сих пор находятся в Украине – Пентагон
Главное событие контрнаступления еще впереди – Резников
Видео
Что делать, если взорвется Запорожская АЭС и каков радиус поражения

Пока соцсети обсуждают беспорядки в РФ, на украинском юге крупнейшая атомная станция в Европе до сих пор остается в руках оккупантов, нашпигованная оружием и взрывчаткой. Факт того, что Россия готовит теракт, подтверждает и украинская разведка.

Полина Спасенко
Как выглядит дом из ящиков из-под Градов в деоккупированном селе Довгеньке в Харьковской области
Главное событие контрнаступления еще впереди – Резников
Вокруг следы крови: в Одесской области показали жуткие последствия атаки
Главное событие контрнаступления еще впереди – Резников
Невозможно ни воевать, ни лечиться: военных с инвалидностью не освобождают от службы
Главное событие контрнаступления еще впереди – Резников
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (27.06.2023)
Главное событие контрнаступления еще впереди – Резников
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь