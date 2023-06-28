Главное событие контрнаступления еще впереди – Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что освобождение от российских войск группы населенных пунктов в последние недели было “не главным событием” в запланированном контрнаступлении Сил обороны.

Об этом он сказал в интервью Financial Times.

— Когда это произойдет, вы все это увидите… Все увидят, — сказал глава Минобороны, отмахнувшись от сообщений СМИ о медленном продвижении украинской армии.

Он подтвердил, что основные резервы войск, в том числе большинство бригад, недавно обученных на Западе и оснащенных современными танками и бронетехникой НАТО, еще не задействованы в операции.

Кроме того, Резников добавил, что украинские силы достигли “определенных успехов”, которых генеральный штаб не обнародовал, чтобы не разоблачать войска.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что ВСУ летом отвоевали больше территорий, чем Россия оккупировала в период своего “масштабного” зимнего наступления.

26 июня Минобороны заявило об освобождении от оккупантов села Ривнополь в Донецкой области.

Это уже девятый населенный пункт, освобождение которого официально подтвердили в военном руководстве Украины.

В списке деоккупированных населенных пунктов во время летнего контрнаступления также есть Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобково, Нескучное, Пятихатки.

Источник : Financial Times

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