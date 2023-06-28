Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Ексдепутат Держдуми розповів, для чого Путін організував “бунт Пригожина”
За кермом був п’яний поліцейський: у ДТП на Кіровоградщині загинули три випускниці
Ексклюзив
Її шукали 6 місяців, а ДНК так і не збіглася: донька про загибель матері через удар по ТЦ Амстор у Кременчуці
Навіщо Пригожин знищив літак та п’ять вертольотів під час “походу” на Москву – пояснив Ігнат
На Україну насувається циклон Lambert: якою буде погода
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Головна подія контрнаступу ще попереду – Резніков

Олексій Резніков
Фото: УНІАН

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що звільнення від російських військ групи населених пунктів останніми тижнями було “не головною подією” у запланованому контрнаступі Сил оборони.

Про це він сказав в інтерв’ю Financial Times.

– Коли це станеться, ви все це побачите… Усі все побачать, – сказав глава Міноборони, відмахнувшись від повідомлень ЗМІ про повільне просування української армії.

Він підтвердив, що основні резерви військ, зокрема більшість бригад, нещодавно навчених на Заході й оснащених сучасними танками та бронетехнікою НАТО, ще не задіяні в операції.

Окрім того, Резніков додав, що українські сили досягли “певних успіхів”, яких Генеральний штаб не оприлюднив, щоб не викривати війська.

Раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що ЗСУ влітку відвоювали більше територій, ніж Росія окупувала у період свого “масштабного” зимового наступу.

26 червня Міноборони заявило про звільнення від окупантів села Рівнопіль у Донецькій області.

Це вже дев’ятий населений пункт, звільнення якого офіційно підтвердили у військовому керівництві України.

В списку деокупованих населених пунктів під час літнього контрнаступу також є Новодарівка, Левадне, Сторожове, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне, П’ятихатки.

Читайте також
Де найбільша лінія оборони РФ та які пастки росіян можуть сповільнити контрнаступ
Бої на фронті

Джерело: Financial Times
Війна в Україні, ЗСУ, контрнаступ, Олексій Резніков
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Росіяни за добу збудували переправу під Чонгарським мостом – розвідка Британії
Чонгарський міст
У Київ з неоголошеним візитом приїхав президент Литви
Головна подія контрнаступу ще попереду – Резніков
Лукашенко публічно принизив Путіна та використовуватиме ПВК Вагнера для зменшення тиску РФ – ISW
Президент Білорусі Олександр Лукашенко
Найманці ПВК Вагнера досі перебувають в Україні – Пентагон
Головна подія контрнаступу ще попереду – Резніков
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 28.06.2023
карта бойових дій 26.06.2023
Відео
Що робити, якщо вибухне Запорізька АЕС і який радіус ураження

Доки соцмережі обговорюють заворушення у РФ, на українському півдні найбільша атомна станція в Європі досі лишається в руках окупантів, нашпигована зброєю та вибухівкою. Факт того, що Росія готує теракт, підтверджує й українська розвідка.

Поліна Спасенко
Який вигляд має будинок з ящиків з-під Градів у деокупованому селі Довгеньке на Харківщині
Головна подія контрнаступу ще попереду – Резніков
Довкола сліди крові: на Одещині показали моторошні наслідки атаки
Головна подія контрнаступу ще попереду – Резніков
Неможливо ані воювати, ані лікуватися: військових з інвалідністю не звільняють від служби
Головна подія контрнаступу ще попереду – Резніков
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (27.06.2023)
Головна подія контрнаступу ще попереду – Резніков
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь