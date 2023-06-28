Головна подія контрнаступу ще попереду – Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що звільнення від російських військ групи населених пунктів останніми тижнями було “не головною подією” у запланованому контрнаступі Сил оборони.

Про це він сказав в інтерв’ю Financial Times.

– Коли це станеться, ви все це побачите… Усі все побачать, – сказав глава Міноборони, відмахнувшись від повідомлень ЗМІ про повільне просування української армії.

Він підтвердив, що основні резерви військ, зокрема більшість бригад, нещодавно навчених на Заході й оснащених сучасними танками та бронетехнікою НАТО, ще не задіяні в операції.

Окрім того, Резніков додав, що українські сили досягли “певних успіхів”, яких Генеральний штаб не оприлюднив, щоб не викривати війська.

Раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що ЗСУ влітку відвоювали більше територій, ніж Росія окупувала у період свого “масштабного” зимового наступу.

26 червня Міноборони заявило про звільнення від окупантів села Рівнопіль у Донецькій області.

Це вже дев’ятий населений пункт, звільнення якого офіційно підтвердили у військовому керівництві України.

В списку деокупованих населених пунктів під час літнього контрнаступу також є Новодарівка, Левадне, Сторожове, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне, П’ятихатки.

Джерело : Financial Times

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