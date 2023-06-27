ВСУ летом отвоевали больше территорий, чем Россия оккупировала за зиму — Уоллес
Вооруженные силы Украины летом отвоевали больше территорий, чем Россия оккупировала в период своего “масштабного” зимнего наступления.
Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
— В рамках летней кампании по возвращению незаконно оккупированных территорий Украина уже отвоевала примерно 300 кв.км. Это больше территории, чем Россия захватила за все зимнее наступление, — сказал чиновник.
???? “As part of their summer campaign to reclaim illegally occupied territory, Ukraine has already recaptured approximately 300 square-km. That’s more territory than Russia seized in its whole winter offensive.”
Defence Secretary @BWallaceMP updated Parliament today on Ukraine. pic.twitter.com/qsVIkF0scs
— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) June 26, 2023
Как известно, украинские военные проводят наступательные действия на Юге Украины.
26 июня Минобороны заявило об освобождении от оккупантов села Ривнополь в Донецкой области.
Это уже девятый населенный пункт, освобождение которого официально подтвердили в военном руководстве Украины.
В списке деоккупированных населенных пунктов во время летнего контрнаступления также есть Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобково, Нескучное, Пятихатки.
Есть определенные предпосылки для освобождения Беларуси, но должно совпасть несколько факторов одновременно. Среди них — милитарный разгром России, международный ордер на арест самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и другие факторы.Юлия Захарченко