ВСУ летом отвоевали больше территорий, чем Россия оккупировала за зиму — Уоллес

Вооруженные силы Украины летом отвоевали больше территорий, чем Россия оккупировала в период своего “масштабного” зимнего наступления.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

???? “As part of their summer campaign to reclaim illegally occupied territory, Ukraine has already recaptured approximately 300 square-km. That’s more territory than Russia seized in its whole winter offensive.”

Defence Secretary @BWallaceMP updated Parliament today on Ukraine. pic.twitter.com/qsVIkF0scs

