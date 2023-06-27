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Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

ВСУ летом отвоевали больше территорий, чем Россия оккупировала за зиму — Уоллес

ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины летом отвоевали больше территорий, чем Россия оккупировала в период своего “масштабного” зимнего наступления.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

— В рамках летней кампании по возвращению незаконно оккупированных территорий Украина уже отвоевала примерно 300 кв.км. Это больше территории, чем Россия захватила за все зимнее наступление, — сказал чиновник.

Как известно, украинские военные проводят наступательные действия на Юге Украины.

26 июня Минобороны заявило об освобождении от оккупантов села Ривнополь в Донецкой области.

Это уже девятый населенный пункт, освобождение которого официально подтвердили в военном руководстве Украины.

В списке деоккупированных населенных пунктов во время летнего контрнаступления также есть Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобково, Нескучное, Пятихатки.

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