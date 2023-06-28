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Литва передасть Україні ЗРК NASAMS, 10 БТР M113 і боєприпаси

Литва передасть Україні ЗРК NASAMS, 10 БТР M113 і боєприпаси
Фото: Getty Images

Україна отримає від Литви пускові установки ЗРК NASAMS, а також бронетранспортери та боєприпаси.

Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Зазначено, що вартість двох пускових установок ЗРК NASAMS, які Литва вирішила придбати для України, становить близько 9,8 мільйона євро.

Найближчим часом установки будуть повністю підготовлені для інтеграції в українські підрозділи, доповнюючи та розширюючи операційні можливості переданих Норвегією і США систем NASAMS.

Запланований литовський пакет військової допомоги Україні також передбачає 10 бронетранспортерів M113. Загальна кількість цих бронетранспортерів, переданих Литвою, сягне 72 одиниць.

Окрім того, на 2023 рік Литва замовила для України 12,5 млн боєприпасів, з яких 2,5 млн будуть передані найближчим часом. Також незабаром будуть передані тисячі одиниць протитанкових боєприпасів для гранатометів.

У середу, 28 червня, президент Литви Гітанас Науседа прибув із неоголошеним візитом до Києва.

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Війна в Україні, Литва, Україна
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