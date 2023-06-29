Охранника поликлиники, где из-за закрытого укрытия погибли люди, отпустили под домашний арест

Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения Вадиму Мошкину, который охранял поликлинику, возле которой, из-за закрытого укрытия, 1 июня погибли три человека.

Как сообщает Суспільне, мера пресечения была изменена с содержания под стражей на ночной домашний арест.

Отмечается, что апелляционную жалобу на решение содержания под стражей подал защитник Мошкина Сергей Моргун.

По словам Моргуна, подозрение правоохранительных органов является необоснованным, поскольку якобы официально охранник не должен был бы открывать укрытие.

– Есть указ, что Мошкин обязан открывать укрытие, но с этим приказом его никогда не знакомили. Также не была учтена и скорость событий. Всего у Мошкина было 5 минут на открытие двери. Он изначально не услышал тревоги. Администрация никак не организовала помещение, чтобы он услышал тревогу, — говорит адвокат.

Кроме того, защитник охранника Мошкина говорит, что риски являются необоснованными, поскольку подозреваемый не может влиять на свидетелей, а сам Мошкин якобы не планирует скрываться от следствия.

В свою очередь Вадим Мошкин свою вину признал.

— Я должен отвечать за то, что произошло. Сейчас такое время, что нельзя быть посторонним, — сказал он.

Дело с закрытым укрытием в Киеве

В ночь на 1 июня Российская Федерация в очередной раз нанесла массированные ракетные удары по столице Украины, в результате чего в Деснянском районе Киева погибли три человека: 9-летняя девочка, ее 34-летняя мама и 33-летняя женщина.

Как утверждает муж одной из погибших, укрытие, где хотели пересидеть атаку России люди, было закрыто.

Городской голова Киева Виталий Кличко инициировал временное отстранение от исполнения обязанностей должностных лиц Деснянского района из-за гибели трех человек в результате этой российской атаки. Речь идет о главе Деснянской райгосадминистрации Дмитрия Ратникова и руководителя медучреждения, где поступили жалобы на работу укрытия.

В рамках дела о закрытом укрытии в Киеве были задержаны три чиновника и охранник поликлиники, которым впоследствии были объявлены подозрения.

Уже 3 июня Голосеевский суд Киева избрал меру пресечения подозреваемым по делу о закрытом укрытии в поликлинике: руководителя поликлиники, его заместителя и чиновницу РГА отправили под круглосуточный домашний арест.

В то же время охраннику медучреждения Вадиму Мошкину суд избрал меру пресечения содержание под стражей.

Источник : Суспільне

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