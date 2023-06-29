Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные Эксклюзив
Ее искали 6 месяцев, а ДНК так и не совпала: дочь о гибели матери из-за удара по ТЦ Амстор в Кременчуге
Повалил на пол, ударил ногой в голову и лупил кулаками. В Белой Церкви мужчина избил работницу АЗС
Форма правления и неприкосновенность депутатов: ключевые изменения в Конституции Украины
Выдержит ли ЗАЭС взрыв и какие территории в зоне повышенного риска — радиобиолог
Запорожье, Муравейник, Москаленко: в Украине переименуют ряд населенных пунктов
Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Охранника поликлиники, где из-за закрытого укрытия погибли люди, отпустили под домашний арест

Охранника поликлиники, где из-за закрытого укрытия погибли люди, отпустили под домашний арест
Фото: Суспільне

Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения Вадиму Мошкину, который охранял поликлинику, возле которой, из-за закрытого укрытия, 1 июня погибли три человека.

Как сообщает Суспільне, мера пресечения была изменена с содержания под стражей на ночной домашний арест.

Отмечается, что апелляционную жалобу на решение содержания под стражей подал защитник Мошкина Сергей Моргун.

По словам Моргуна, подозрение правоохранительных органов является необоснованным, поскольку якобы официально охранник не должен был бы открывать укрытие.

– Есть указ, что Мошкин обязан открывать укрытие, но с этим приказом его никогда не знакомили. Также не была учтена и скорость событий. Всего у Мошкина было 5 минут на открытие двери. Он изначально не услышал тревоги. Администрация никак не организовала помещение, чтобы он услышал тревогу, — говорит адвокат.

Кроме того, защитник охранника Мошкина говорит, что риски являются необоснованными, поскольку подозреваемый не может влиять на свидетелей, а сам Мошкин якобы не планирует скрываться от следствия.

В свою очередь Вадим Мошкин свою вину признал.

— Я должен отвечать за то, что произошло. Сейчас такое время, что нельзя быть посторонним, — сказал он.

Дело с закрытым укрытием в Киеве

В ночь на 1 июня Российская Федерация в очередной раз нанесла массированные ракетные удары по столице Украины, в результате чего в Деснянском районе Киева погибли три человека: 9-летняя девочка, ее 34-летняя мама и 33-летняя женщина.

Как утверждает муж одной из погибших, укрытие, где хотели пересидеть атаку России люди, было закрыто.

Городской голова Киева Виталий Кличко инициировал временное отстранение от исполнения обязанностей должностных лиц Деснянского района из-за гибели трех человек в результате этой российской атаки. Речь идет о главе Деснянской райгосадминистрации Дмитрия Ратникова и руководителя медучреждения, где поступили жалобы на работу укрытия.

В рамках дела о закрытом укрытии в Киеве были задержаны три чиновника и охранник поликлиники, которым впоследствии были объявлены подозрения.

Уже 3 июня Голосеевский суд Киева избрал меру пресечения подозреваемым по делу о закрытом укрытии в поликлинике: руководителя поликлиники, его заместителя и чиновницу РГА отправили под круглосуточный домашний арест.

В то же время охраннику медучреждения Вадиму Мошкину суд избрал меру пресечения содержание под стражей.

Читайте также
Гибель людей возле укрытия: в ОП планируют разобраться с мерами пресечения подозреваемым
Охранника поликлиники, где из-за закрытого укрытия погибли люди, отпустили под домашний арест

Источник: Суспільне
Київ, охорона, Ракетные удары России, Суд
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Кандидат в президенты США Майк Пенс прибыл в Украину: встретился с Зеленским и посетил Бучу
Охранника поликлиники, где из-за закрытого укрытия погибли люди, отпустили под домашний арест
Украина и еще три государства подают иск в Международный суд ООН против Ирана за сбивание самолета МАУ
Охранника поликлиники, где из-за закрытого укрытия погибли люди, отпустили под домашний арест
Снимали работу ПВО: с начала большой войны СБУ объявила подозрение 200 лицам
Охранника поликлиники, где из-за закрытого укрытия погибли люди, отпустили под домашний арест
Залп – до восьми Калибров: РФ вывела ракетоноситель в Черное море
Запуск ракет типу Калібр із моря
Житель Кропивницкого помогал ФСБ готовить ракетные удары по аэродромам области. Предателя задержали
сбу удар по аеродромах на Кіровоградщині
Видео
Что делать, если взорвется Запорожская АЭС и каков радиус поражения

Пока соцсети обсуждают беспорядки в РФ, на украинском юге крупнейшая атомная станция в Европе до сих пор остается в руках оккупантов, нашпигованная оружием и взрывчаткой. Факт того, что Россия готовит теракт, подтверждает и украинская разведка.

Полина Спасенко
”Меня ранило, а свои бросили”: истории пленных российских захватчиков
”Меня ранило, а свои бросили”: истории пленных российских захватчиков
Получили справку о сносе дома, но никаких работ не было: скандал в Ирпене
Охранника поликлиники, где из-за закрытого укрытия погибли люди, отпустили под домашний арест
Ехал посмотреть на “нацистов”, а остался помогать ВСУ: история польского парамедика
Охранника поликлиники, где из-за закрытого укрытия погибли люди, отпустили под домашний арест
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (28.06.2023)
Охранника поликлиники, где из-за закрытого укрытия погибли люди, отпустили под домашний арест
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь